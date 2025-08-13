กองทัพบก โต้สื่อกัมพูชา ยันฝ่ายไทยไม่มีสั่งอพยพ ย้ำ ทำตามข้อตกลงหยุดยิงเคร่งครัด

กองทัพบก โต้ สื่อกัมพูชา ยืนยันฝ่ายไทยไม่มีสั่งอพยพหรือปิดโรงเรียนในพื้นที่บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ย้ำทำตามข้อตกลงหยุดยิงเคร่งครัด ขอประชาชนรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีสำนักข่าว Fresh News ในประเทศกัมพูชา เผยแพร่ข่าวหัวข้อ “ด่วนที่สุด กองทัพไทยเตรียมเปิดการโจมตีต่อกัมพูชาอีกครั้ง อาจเกิดขึ้นในคืนวันที่ 13 และเช้าวันที่ 14 สิงหาคม!” โดยอ้างว่าฝ่ายไทยมีคำสั่งปิดโรงเรียน อพยพประชาชนในพื้นที่บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และเตรียมโจมตีกัมพูชา โดยกองทัพบกตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่าไม่มีการสั่งอพยพหรือปิดโรงเรียนในพื้นที่บ้านด่าน โรงเรียนบ้านด่านยังเปิดตามปกติ ส่วนโรงเรียนบางแห่งในตำบลด่าน เพียงเลื่อนการเปิดเรียน On-site ออกไปจนกว่าจะเตรียมการสอนได้ตามจะปกติ
ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ กองทัพบกยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและที่ประชุม GBC อย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมที่บิดเบือนข้อเท็จจริง