สภา เห็นชอบงบคลัง 1.4 หมื่นล้าน-งบก.ต่างประเทศ 5 พันล. ปชน.ห่วงงบกิจกรรมไทย-จีน

สภาฯ เห็นชอบมาตรา9-10 ด้าน “ธิษะณา” ห่วงความสัมพันธ์ไทย-จีน มอง จัดงบเอนเอียงเสี่ยงต่อการผูกขาด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 วาระ 2-3 โดยเวลา 19.00 น. เข้าสู่การอภิปราย มาตรา 9 กระทรวงการคลัง วงเงิน 14,193,514,000 บาท ซึ่งเปิดให้สมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง จากนั้นมีการลงมติเห็นชอบ กับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนน 252 เสียง ไม่เห็นด้วย 133 เสียง งดออกเสียง 3 ไม่ลงคะแนนเสียง 2
จากนั้นเข้าสู่การพิจารณามาตรา 10 กระทรวงต่างประเทศ วงเงิน 5,005,854,400 บาท โดย น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน อภิปรายแสดงความเป็นห่วงการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน สูงถึง 61.1 ล้านบาท สูงเกินความจำเป็น เพราะไทย-จีนมีสัมพันธแน่นแฟ้นอยู่แล้ว จากความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติ ควรรัดเข็มขัด ไม่ใช่มาเฉลิมฉลอง ดื่มไวน์ในภาวะสงคราม
ที่สำคัญการจัดงบต่างประเทศเอนเอียง เข้าข้างมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะจีน เสี่ยงต่อการผูกขาดการทูตไม่สมดุล ไม่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างประเทศมหาอำนาจ ในยุคสงครามภาษีที่มีความไม่แน่นอน หลังจากส.ส.อภิปรายครบถ้วน ที่ประชุมลงมติเห็นชอบมาตรา 10
