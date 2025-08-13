ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ขยายเวลา ‘แรงงานกัมพูชา’ อยู่ไทยได้อีก 6 เดือน ไม่ต้องข้ามแดนต่ออายุ 

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ขยายเวลา ‘แรงงานกัมพูชา’ อยู่ไทยได้อีก 6 เดือน ไม่ต้องข้ามแดนต่ออายุ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 2 ฉบับ ของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน เรื่องการผ่อนผันคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ที่ครบวาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาตสิ้นสุดแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ ให้สามารถทำงานในประเทศไทยต่อ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักร ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ระบุว่า
โดยที่ประเทศไทยและประเทศต้นทางของคนต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติกัมพูชาได้ยกระดับมาตรการควบคุมการผ่านแดนในทุกจุดผ่านแดนทุกประเภทตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นเหตุให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรในลักษณะไป – กลับ หรือตามฤดูกาลบริเวณ ชายแดนตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ครบวาระการจ้างงานหรือการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนที่ได้รับอนุญาต สิ้นสุดแต่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางได้ สมควรให้คนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงาน ในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ระบุว่า
โดยที่ประเทศไทยและประเทศต้นทางของคนต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติกัมพูชาได้ยกระดับมาตรการควบคุมการผ่านแดนในทุกจุดผ่านแดนทุกประเภทตลอดแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นเหตุให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานในราชอาณาจักรตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประสงค์จะทำงานอย่างถูกต้องไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางและกลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการขออนุญาตทำงานเช่นเดียวกับสถานการณ์ปกติได้ ส่งผลให้การอนุญาตให้ทำงานหรือการอนุญาตให้พำนักในเขตพื้นที่ชายแดนของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง และบัตรผ่านแดนของคนต่างด้าวสิ้นอายุ จึงจำเป็นต้องกำหนดให้คนต่างด้าวดังกล่าวสามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และมาตรา 14 และมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
