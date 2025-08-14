สภาไม่ล่ม ถกงบวันแรก โหวตแล้ว 13 มาตรา นัดใหม่ 9 โมง คิวรุมตัดพรึบ 6 หมื่นล้าน ก.เกษตร

สภาไม่ล่ม ถกวันแรก งบ’69 โหวตฉลุยแล้ว 13 มาตรา นัดใหม่ 9 โมง มีคิวรุมตัดพรึบ 6 หมื่นล้านก.เกษตร
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569 วาระ 2 เป็นวันแรกนั้น บรรยากาศช่วงหัวค่ำไปจนถึงกลางดึกเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยมีส.ส.จากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับกันอภิปรายเป็นรายมาตรา ก่อนที่ที่ประชุมมติเห็นชอบ มาตรา 11 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาตรา 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มาตรา 13 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยไม่มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมตามที่หลายฝ่ายจับตาแต่อย่างใด
กระทั่งถึงเมื่อพิจารณาถึงมาตรา 14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 6.3 หมื่นล้านบาท ที่มีผู้สงวนความเห็น และส.ส.เสนอแปรญัตติเป็นจำนวนมาก โดยได้เปิดให้มีการอภิปรายไปสักระยะ ก่อนที่เวลา 00.05 น. นายฉลาดจะสั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม โดยจะพิจารณาต่อในมาตรา 14 และลงมติ สำหรับตลอดการพิจารณาในวันแรกใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง