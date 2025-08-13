อังคณา ติง กมธ.ส.ว.จี้รัฐตัดงบการศึกษาน.ร.กัมพูชา ชี้ ละเมิดสิทธิเด็ก-กม.มนุษยธรรมระหว่างปท. ยันเด็กคือผู้ได้รับผลกระทบ-ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้ง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม นางอังคณา นีละไพจิตร ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวถึงกรณี นายกมล รอดคล้าย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธาน กมธ.การศึกษา การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา แถลงจี้รัฐบาลพิจารณาปรับลดโครงการความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่ไทยมอบให้กัมพูชา อ้างเหตุความรุนแรงชายแดนกระทบต่อความสัมพันธ์และงบประมาณ พร้อมชี้ไทยแบกรับค่าใช้จ่ายดูแลเด็กต่างด้าวกว่า 108,000 คน ปีละราว 837 ล้านบาท สูงกว่าเด็กไทย ทั้งที่หลายประเทศพัฒนาแล้วดูแลเฉพาะผู้เข้าเมืองถูกกฎหมายตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น
นางอังคณา กล่าวว่า “เด็กเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสงคราม เด็กไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้ง หรือเป็นผู้ใช้ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การเหยียดหยาม แก้แค้น หรือกีดกันเด็กในการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนา เป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ในช่วงภาวะสงครามเด็กต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL โดยหลักการสำคัญของกฎหมายมนุษยธรรม คือ เด็กทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองพิเศษจากผลกระทบของความขัดแย้งทางอาวุธ
นอกจากนั้น อนุสัญญาเจนีวาและพิธีสารเพิ่มเติม ยังกำหนดให้คู่ขัดแย้งต้องคุ้มครองพลเรือน โดยเฉพาะเด็ก กรณีเด็กที่ติดตามครอบครัวเพื่อหนีภัยความตาย จำเป็นได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่”