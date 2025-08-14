โฆษกรัฐบาล ย้ำ อย่าเชื่อข่าวปลอมให้อพยพจากพื้นที่ บี้ เขมร หยุดยิง-กู้ระเบิด
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 14 สิงหาคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) เปิดเผยว่าสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา 7 จังหวัด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันพุธที่ 13 ส.ค.-เวลา 07.00 น.วันที่ 14 ส.ค.นี้ เหตุการณ์ปกติ โดยกองทัพไทย ยังวางกำลังตามแนวที่มั่นทั้ง 11 พื้นที่ 7 จังหวัด และวางรั้วลวดหนามอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอธิปไตยของไทยไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้ามา แม้แต่ตารางนิ้วเดียว และพร้อมตอบโต้ทันทีหากถูกรุกล้ำอธิปไตย
ขณะที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดยังตรวจพบกับระเบิดที่ลักลอบเข้ามาวางในพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างต่อเนื่อง หลังจากทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชานำมาวางไว้ ซึ่งเป็นการผิดข้อตกลงหยุดยิงและขัดต่อสนธิสัญญาออตตาวาที่ห้ามใช้กับระเบิดบุคคล ซึ่งถือเป็นการละเมิดระดับโลกอย่างร้ายแรง และรัฐบาลไทยจะดำเนินการต่อคณะกรรมการสนธิสัญญาออตตาวา เพื่อให้ดำเนินการกับกัมพูชาต่อไป
“ขอเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชา รับข้อตกลงหยุดยิง 2 ข้อที่รัฐบาลไทยเคยเสนอไว้ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ประเทศมาเลเซีย คือ การแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์รวมทั้งยาเสพติด และการเก็บกู้ทุนระเบิดที่วางไว้”
นายจิรายุกล่าวว่า ส่วนการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีเหตุการณ์ใด รัฐบาลจะดำเนินการแจ้งให้ทราบผ่านเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นและกองทัพทันที และขอให้ตรวจสอบข่าวอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล เนื่องจากมีการปล่อยข่าวปลอมออกมาอย่างต่อเนื่องว่า ให้อพยพออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันว่า ไม่มีสถานการณ์ใด พี่น้องประชาชนที่กลับภูมิลำเนาสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ หากพบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที