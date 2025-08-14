อิ๊งค์ เข้าสภาฯ ปัดตอบมาแจงเอง หลังศาลนัดไต่สวนพยานเพิ่ม 21 ส.ค. บอก ‘เป็นวันเกิดพอดี’

‘อิ๊งค์’ เข้าสภาฯ เลี่ยงตอบ ศาลนัดไต่สวนพยานเพิ่มเติม 21 ส.ค.นี้ บอก ‘เป็นวันเกิดพอดี’
เมื่อเวลา 09.37 น.วันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม เดินทางเข้าอาคารรัฐสภา เพื่อติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 2 และ 3 เป็นวันที่สอง โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่ศาลนัดไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติมในวันที่ 21 ส.ค.นี้ กรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรี และ สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา จะเดินทางไแด้วยตัวเองหรือไม่ และจะให้ความมั่นใจกับประชาชนและ ส.ส.ของพรรคหรือไม่ว่าจะอยู่สู้จนวินาทีสุดท้าย น.ส.แพทองธารกล่าวว่า “วันที่ 21 ส.ค. เป็นวันเกิดพอดี”
ทั้งนี้ น.ส.แพทองธาร ปฏิเสธตอบคำถาม ถึงการเดินทางไปชี้แจงคำร้องด้วยตัวเอง รวมถึงกังวลใจต่อการไปชี้แจงศาลหรือไม่ โดยหันไปพูดคุยกับ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ที่มารอรับและเดินขึ้นห้องรับรอง อาคารรัฐสภา ทันที