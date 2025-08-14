ภูมิธรรม เผย ยังไม่ได้ตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ หลังอันวาร์เสนอเป็นคนกลาง ย้อนสื่อทำไมมาถามก่อน 

ภูมิธรรม เผย ยังไม่ได้ตั้งคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ หลังอันวาร์เสนอตัวเป็นคนกลาง ย้อนสื่อทำไมมาถามก่อน
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ว่า ยังไม่ได้แต่งตั้ง พร้อมกับย้อนกลับว่า ทำไมถึงมาถามตนก่อน
เมื่อถามว่านายอันวาร์ อิบราฮิม นายกฯ มาเลเซีย เสนอเป็นคนกลางในการพูดคุยกับขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี (BRN) นายภูมิธรรมกล่าวสั้นๆ ว่า ยังไม่ได้พิจารณา