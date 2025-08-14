มทภ.2 ยันรบ.ไม่ได้ทักท้วง ปมลวดหนาม แจงเหตุต้องลาดตระเวน ยินดีหากจะบริจาค รองเท้าป้องทุ่นระเบิด 

แม่ทัพภาคที่ 2 เผย รัฐบาลไม่ได้ทักท้วง กรณีเปิดขอรับบริจาคสิ่งจำเป็นจากภาคประชาชน ระบุ เป็นหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ต้องจัดหาเครื่องป้องกันความปลอดภัยให้ลูกน้อง หากประชาชนจะบริจาค ก็ยินดีรับไว้
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงกรณีที่กองทัพภาคที่ 2 ได้ขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงจากประชาชน ว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา จะมีการแจ้งผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ของกองทัพภาคที่ 2 ว่า ได้รับครบถ้วนแล้ว แต่ถ้าประชาชนยังคงมีความประสงค์จะบริจาคให้ ก็พร้อมยินดีรับไว้เสมอ
เมื่อถามว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์มาทักท้วง ว่าอย่าเปิดขอรับบริจาคในลักษณะนี้ เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อรัฐบาลหรือไม่อย่างไร พล.ท.บุญสินกล่าวว่า “ท่านไม่ได้โทรมากำชับ ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหา เพราะว่า เรื่องลวดหนามก็เป็นเรื่องปกติ เหมือนกับการบริจาคกางเกงใน ถุงเท้าอะไรพวกนี้ ซึ่งขณะนี้เราก็ได้ครบแล้ว งบประมาณ รัฐบาลท่านก็สนับสนุนให้อยู่แล้ว”
ส่วนกรณีที่การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อจัดหายุทโธปกรณ์ตามระเบียบราชการมีความล่าช้านั้น พล.ท.บุญสินยอมรับว่าก็มีส่วน ในขณะนี้เราควบคุมพื้นที่ได้จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้ลวดหนามเพื่อป้องกันพื้นที่ ลดการลาดตระเวนของทหารไทย
เมื่อถามย้ำว่า ความสัมพันธ์ของกองทัพกับรัฐบาล ไม่ได้มีนัยต่อกันใช่หรือไม่ พล.ท.บุญสินยืนยันว่าไม่มีอะไร เราก็ทำหน้าที่ป้องกันชายแดน รัฐบาลก็ทำหน้าที่ของรัฐบาล ในการบริหารประเทศ
เมื่อถามว่า สถานการณ์ในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ขณะนี้ ยังคงมีการใช้ทุ่นระเบิดจากฟังกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีการจัดหารองเท้าที่สามารถป้องกันทุ่นระเบิดให้กับทหารหรือไม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการลาดตระเวน พล.ท.บุญสินกล่าวว่า ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชา พยายามหาวิธีการ มีการดูรองเท้ารุ่นต่างๆ ซึ่งอาจจะมีราคาและต้องใช้เวลาในการจัดหา และเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องจัดหาให้ลูกน้อง
เมื่อถามว่า แม้จะรู้ว่ามีความเสี่ยงก็หยุดลาดตระเวนไม่ได้ใช่หรือไม่ พล.ท.บุญสินระบุว่า บางจุดมีความจำเป็น เนื่องจากถ้าไม่ไปลาดตระเวน อาจถูกยึดคืนหรือถูกข้าศึกรุกคืบเข้ามา แต่ก็ต้องใช้ความพยายามและใช้วิธีที่รอบคอบที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือเครื่องตรวจทุกระเบิด หรือใช้โดรนในการลาดตระเวน การใช้รถกวาดทุ่นระเบิดก็เป็นประโยชน์ แต่ในบางจุดรถไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากเป็นป่าทึบก็ต้องใช้วิธีอื่น
เมื่อถามว่า การจัดหารองเท้าป้องกันทุ่นระเบิด ให้กับกำลังพลนั้น จำเป็นต้องอาศัยงบประมาณจากรัฐบาลหรือต้องเปิดรับบริจาคเช่นที่ผ่านมา พล.ท.บุญสินกล่าวว่า ก็ต้องดูอีกที หากมีการบริจาคก็ยินดีรับ รวมถึงทางรัฐบาลและกองทัพก็มีหน้าที่ต้องจัดหาอยู่แล้ว