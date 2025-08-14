การเมือง

สภาฯฉลุย 6.3 หมื่นล้าน งบก.เกษตร ด้าน วิโรจน์ ลุกตัดงบทางหลวงชนบท ซื้อครุภัณฑ์ผิดกม.

สภาฯ ผ่านฉลุย งบ ก.เกษตรฯ ด้าน ‘วิโรจน์’ เสนอตัดงบจัดซื้อรถเครนของกรมทางหลวงชนบท 7.56 ล้านบาท หวั่น ซื้อครุภัณฑ์ผิดกฎหมายมาใช้งาน หลังพบถูกจัดอยู่กลุ่มรถบรรทุก อาจถูกตำรวจจับข้อหาบรรทุกน้ำหนักเกิน แนะ แก้กฎหมายให้สอดคล้องชาวโลก

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

จากนั้นเวลา 12.08 น. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในมาตรา 14 กระทรวงเกษตรฯ วงเงิน 6.3 หมื่นล้านบาท ด้วยคะแแนน 251 เสียง ไม่เห็นด้วย 135 เสียง งดออกเสียง 44 เสียง ไม่ลงคะแนน 4 เสียง และเข้าสู่มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม

ต่อมา เวลา 12.15 น. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปราย มาตรา 15 งบประมาณกระทรวงคมนาคม วงเงิน 184,465 ล้านบาท ในส่วนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบน ว่า ปีงบประมาณ 69 กรมทางหลวงชนบทมีแผนจัดซื้อรถเครน 6 ล้อ พร้อมเครนยกไม่น้อยกว่า 10 ตันเมตร จำนวน 2 คัน คันละ 3.78 ล้านบาท รวมงบประมาณ 7.56 ล้านบาท แต่ปัญหาคือรถเครนในประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากรถเครนที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่มาตรฐานความปลอดภัยถูกต้องทุกอย่าง สามารถวิ่งได้บนท้องถนนทั่วโลก แต่ต้องถูกตำรวจไทยจับข้อหาน้ำหนักเกิน เพราะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มรถบรรทุก

สาเหตุของปัญหามาจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน รวมถึงประกาศกรมทางหลวงที่ คค0643/530 เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ซึ่ง รมว.คมนาคม อธิบดีกรมทางหลวง และอธิบดีกรมทางหลวงชนบาท ต่างก็ทราบดี แทนที่จะเร่งแก้ไขกฎหมาย และจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างสมเหตุสมผล เอารายได้เข้ารัฐ กลับปล่อยให้เกิดการรีดไถไม่จบไม่สิ้น สิ่งที่น่าเศร้าเวลาเกิดภัยพิบัติ ยกตัวอย่างตอนที่ตึก สตง.ถล่ม หน่วยงานราชการขอความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ประกอบการรถเครน ให้เอารถเครนออกมาช่วย กระซิบกระซาบบอกเขาว่าครั้งนี้ยกเว้นไม่จับ เมื่อพ้นภัยพิบัติค่อยว่ากันใหม่

“หากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย หมายความว่ากรมทางหลวงชนบท กำลังจะซื้อครุภัณฑ์ผิดกฎหมายมาใช้งาน สุดท้ายรถเครนที่ต้องใช้เพื่อการยกของ กลับถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไถ หากไม่ยอมให้ไถจะถูกตำรวจบางนายริบรถทันที ทั้งที่รถเครนไม่ใช่ราคาถูกๆ คันละเกือบ 4 ล้านบาท ถ้าเป็นสเปกสูงๆ ราคาแตะหลัก 10 ล้านบาท กฎหมายที่ลักลั่นแบบนี้ปล่อยไว้ได้อย่างไร ผมจึงขอเสนอตัดงบประมาณการจัดซื้อรถเครนของกรมทางหลวงชนบททั้ง 2 คัน และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับรถเครนให้สอดคล้องกับกฎหมายในโลกใบนี้ก่อน” นายวิโรจน์ระบุ

