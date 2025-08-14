แม่ทัพภาค 2 ดับข่าวต่ออายุ ยันเกษียณ 30 ก.ย.นี้ ไม่หวั่นเจอเขมรหมายหัว

มทภ.2 ลั่น 30 ก.ย.เกษียณจบหน้าที่ มั่นใจ ผบ.ทบ. เฟ้นคนใหม่มาแทนได้ ไม่หวั่น เขมร หมายหัว ขอบคุณเสียงเชียร์ต่ออายุ แจง สร้างตาข่ายชายแดน ป้องกันโดรนสังหาร
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ (มทภ.) 2 ให้สัมภาษณ์ว่า แม้ตนจะเกษียณ แต่ก็ยังเป็นคนไทย และอยู่ช่วยเหมือนเดิม
สำหรับเสียงเรียกร้องให้ต่ออายุราชการนั้น เป็นเรื่องกระแสสังคมมากกว่า แต่ตนปฏิบัติหน้าที่ตามอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน ก็จบหน้าที่แล้ว และขอขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจ และในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ตนมั่นใจ แม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในการคัดเลือกคนที่เหมาะสม กองทัพสร้างคนมาทดแทนได้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า หลังเกษียณกังวลหรือไม่ว่าจะตกเป็นเป้าโจมตี คดีความที่จะตามมา จากกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พล.ท.บุญสินกล่าวว่า เราไม่ได้ทำอะไรผิด พร้อมต่อสู้ทุกรูปแบบอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ฝ่ายกัมพูชาล็อกเป้าท่านแม่ทัพ หมายถึงหมายหัวท่านไว้ พล.ท.บุญสินกล่าวว่า “ผมก็ล็อกเป้า หมายหัวเขาไว้เหมือนกัน”
พล.ท.บุญสินยังกล่าวถึงกรณีกัมพูชานำตาข่ายกั้นโดรนว่า ถือเป็นยุทธวิธีที่ต่างฝ่ายต่างดำเนินการเพราะเราไม่รู้ว่า โดรนจะมาจากทิศทางไหน ฝ่ายเราก็กั้นเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันโดนสังหาร โดยทางฝ่ายกัมพูชากั้นในที่ตั้งฐานของเขา ในส่วนของเราก็ดำเนินการ และต้องขอบคุณประชาชนที่เราตาข่ายมามอบให้ เพื่อป้องกันโดรนสังหาร
พล.ท.บุญสินยังระบุว่าแม้ปัจจุบันกองทัพภาคที่ 2 ไม่ได้โพสต์รับบริจาคแล้ว แต่หากประชาชนนำสิ่งของมาให้ก็พร้อมที่จะรับไว้ พร้อมยืนยันว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและ รมว.มหาดไทย
ไม่ได้โทรศัพท์มาหา และลวดหนามหีบเพลงกองทัพก็ได้ครบแล้ว ขณะที่รัฐบาลก็สนับสนุนให้ ยังเป็นที่รู้กันว่า การจัดซื้อหากรอระเบียบราชการมีความล่าช้า และในการสู้รบที่ผ่านมาเราสามารถยึดพื้นที่ได้ 11 จุด จึงมีความจำเป็นต้องใช้และลวดหนามหีบเพลง จำนวนมาก เพื่อลดการลาดตระเวน แต่บางจุดก็จำเป็นต้องลาดตระเวน ป้องกันทหารกัมพูชารุกคืบยึดพื้นที่คืน อาจใช้โดรน รถกวาดทุ่นระเบิด ทั้งนี้หากประชาชนยังสนับสนุน นำมาให้เราก็ยินดี เพียงแต่ไม่ได้โพสต์
พล.ท.บุญสินยืนยันว่า ไม่มีความขัดแย้งกับรัฐบาล กองทัพภาคที่ 2 ทำหน้าที่ป้องกันชายแดน ส่วนรัฐบาลก็ทำหน้าที่ของรัฐบาล ในฐานะฝ่ายบริหาร
อย่างไรก็ตาม ก็เรียกร้องให้ประชาชนรับฟัง ข้อมูลข่าวสาร จากหน่วยงานราชการ ที่เชื่อถือได้ในเรื่องของ การอพยพ และการแจ้งเตือน ไม่อยากให้เชื่อข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ต่างฝ่ายต่างอยู่และต่างเฝ้าระวัง
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวปิด ศบ.ทก. เป็นเรื่องของรัฐบาล ทหารก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อ และที่ผ่านมา กองทัพ ชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอยู่แล้ว ทั้งในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 และกองทัพบกที่ร่วมกันชี้แจง