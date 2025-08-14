สุรเชษฐ์ ยก ตึกคมนาคม สุดฉาวแห่งปี อัดโอ่อ่าเกินจำเป็น ลุกขอตัดงบ ให้ไปออกแบบใหม่

สุรเชษฐ์ ซัด งบสร้างตึก “คมนาคม” สุดผลาญ โออ่าเกินความจำเป็น นับเป็นตึกราชการฉาวสุดแห่งปี ชี้ ถ้าไม่ได้ “รมต.” หนุนหลัง คงถูกตัดทั้งก้อนไปแล้ว แนะนำกลับไปทบทวนออกแบบใหม่ให้สมเหตุสมผล
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 69 มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม 1.8 แสนล้านบาท นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายถึงค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ เนื่องจากเห็นว่ายังปรับลดได้อีก เพื่อนำเงินไปใช้สิ่งที่ก่อประโยชน์กับประชาชนมากกว่า พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า กรรมาธิการ (กมธ.) ปล่อยผ่านมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ทำไมจึงปรับลดเพียง 10% ทั้งที่ควรตัดออกทั้งหมด เพื่อให้หน่วยงานนำกลับไปออกแบบมาใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน และมีราคาที่สมเหตุสมผล
“ตึกคมนาคม แพงกว่าตึกสตง. กว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกันต่อหัวต่อข้าราชการที่เข้ามาอยู่ สร้างอย่างโอ่อ่า ไม่เห็นหัวประชาชน ใช้งบแบบล้างผลาญเกินจำเป็นไปมาก ออกแบบกันมาอย่างกับห้างเซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในแง่ของสถานที่ราชการ” นายสุรเชษฐ์
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ใช้สอยคิดเป็น 124 ตร.ม.ต่อคน มากกว่าตึกเดิมที่ใช้ 21 ตร.ม.ต่อคน และไม่ต้องมาอ้างที่เฉลี่ยต่อหัวเยอะ เป็นเพราะห้องประชุม เพราะมันเยอะเกินไป และใหญ่มากด้วย จึงบอกให้ตัดออกไปบ้าง เอาที่จำเป็นพอ ไปแบ่งเช่าโรงแรม ทำแบบที่หน่วยงานอื่นทำกัน ไม่ต้องแถแบบรัฐมนตรี ที่เคยกล่าวไว้ว่าทุกการประชุมต้องมาจากที่นี่ เพราะจำนวนที่เพิ่มขึ้น 6 เท่าเฉลี่ยต่อคนนั้นเกินไป
ขณะที่ ห้องต่างๆ ก็ทำอย่างกับห้างหรูหรือโรงแรมหรู กระทรวงคมนาคมร่ำรวยจากเงินภาษีประชาชน รับงบลงทุนเยอะที่สุดในประเทศ อยู่สบายแบบฉ่ำๆกันมานาน ตอนนี้ก็อยากอยู่ อยากโออ่าในตึกใหม่ที่ฟุ่มเฟือยกว่ากระทรวงอื่น ทั้งยังยัดไส้ด้วยโต๊ะเก้าอี้ที่ราคาแพงเวอร์ มีแบบที่ไม่สอดคล้อง BOQ แต่ก็ผ่านการกลั่นกรองแบบมึนๆ ปล่อยผ่านกันมาแบบนี้ ไหนบอกว่าพิจารณากันมาอย่างรอบคอบแล้ว ถ้าเป็นกระทรวงอื่นที่ไม่มีรัฐมนตรีมาหนุนหลัง รับรองว่าอดแน่ จากตัวอย่างที่ได้แสดงไป ล้วนนำไปสู่ข้อที่สำคัญ คือควรกลับไปออกแบบมาใหม่ ไม่ใช่แค่ลดราคาพอเป็นพิธี จึงขอให้ช่วยชี้แจงด้วย
“แพงที่สุดของตึกราชการในปีนี้ รายการนี้ฉาวที่สุดแห่งปี จะผลาญงบเพื่อใคร จะแบกเพื่อใคร ทำไมประธานอนุกรรมการไม่ฟังตัวแทนจากพรรคประชาชน ที่ช่วยกันเรียกร้องให้หน่วยงานกลับไปออกแบบใหม่ ให้ราคาสมเหตุสมผล ปรับฟังก์ชันการใช้งาน ไม่ให้หรูหราเกินหน้าเกินตาหน่วยงานอื่น เรื่องนี้ควรให้สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม นำแบบ และ BOQ กลับไปทบทวน แล้วค่อยมาขอใหม่ในปีหน้า ด้วยราคาที่เหมาะสม แล้วไม่ต้องมาแถ เรื่องความยากลำบากในการอยู่ที่ตึกเก่าด้วย เพราะต้องไม่ลืมว่าปัญหานี้มีมาเป็นสิบปีแล้ว รวมถึงสัญญาเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ก็ยังเหลืออยู่จนถึงปี 73 สร้างช้าไปอีก 1 ปีก็เสร็จทันชัวร์ สร้างตึกแบบนี้ไม่ได้ยากอะไร มีหลายบริษัทที่ทำได้ ถ้าไม่ไปล็อกกัน 2-3 ปีก็เสร็จ” นายสุรเชษฐ์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณเพื่อนในคณะอนุกรรมาธิการก่อสร้างเสียงข้างน้อยที่พยายามสู้จนถึงขั้นลงมติ ซึ่งชี้ให้เห็นความฉาวโฉ่ของตึกนี้ แต่เมื่อกรรมาธิการเสียงข้างมากลากมาจนถึงสภาใหญ่ โดยไม่มีเหตุผลดีพอที่จะอธิบาย จึงต้องบอกว่า ยังติดใจอยู่ และต้องขอให้สภาลงมติเพื่อปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมเพิ่มเติม
