ป.ป.ช. ฟัน ‘พาณิชย์จังหวัด’ ในภาคอีสาน รวยผิดปกติ 5 ปีพุ่ง 81 ล้านบาท แจงที่มาไม่ได้

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด พาณิชย์จังหวัดอุบลฯ-สุรินทร์ ร่ำรวยผิดปกติ 5 ปีทรัพย์สินพุ่ง 81 ล้านบาท แจงที่มาไม่ได้
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีร่ำรวยผิดปกติ
จากที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายคณะไต่สวนเบื้องต้นเพื่อดำเนินการไต่สวน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายกิตติทัศน์ วิศาลนพศักดิ์ หรือนายวัทธิกร หรือมังกร ใสงาม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี และพาณิชย์ จ.สุรินทร์ ร่ำรวยผิดปกติ รวมมูลค่า 81,424,952.08 บาท
ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า เมื่อปี พ.ศ.2554 – 2557 ขณะดำรงตำแหน่งพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี และเมื่อปี พ.ศ. 2558 ขณะดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ นายกิตติทัศน์ วิศาลนพศักดิ์ หรือนายวัทธิกร หรือมังกร ใสงาม ได้เข้าไปมีส่วนได้เสียในกิจการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง โดยนำห้างหุ้นส่วนจำกัดของตน ซึ่งใช้ชื่อญาติและลูกจ้างเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทน เข้าเป็นคู่สัญญากับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 26 โครงการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 7 โครงการ และหลังจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้รับเงินค่าจ้างแล้วจะโอนหรือถอนเป็นเงินสดฝากเข้าบัญชีของนายวัทธิกร โดยในระหว่างปี 2554 – 2558 นายวัทธิกร และคู่สมรส มีรายได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมเป็นเงินจำนวน 7,264,160.64 บาท มีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับรายได้ และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,424,952.08 บาท ดังนี้
1. เงินฝากธนาคารในชื่อของ นายวัทธิกร ใสงาม จำนวน 5 บัญชี รวมเป็นเงิน 74,224,952.08 บาท
2. ที่ดิน ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 แปลง มูลค่าประมาณ 6,200,000 บาท
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA แบบ HR-V15 จำนวน 1 คัน มูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติดังนี้
นายกิตติทัศน์ วิศาลนพศักดิ์ หรือนายวัทธิกร หรือมังกร ใสงาม ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ จำนวน 81,424,952.08 บาท
ให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 122 วรรคหนึ่ง
หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 125
สำหรับการดำเนินการทางวินัย กระทรวงพาณิชย์ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ นายกิตติทัศน์ วิศาลนพศักดิ์ หรือนายวัทธิกร หรือมังกร ใสงาม ออกจากราชการเป็นการเหมาะสมแล้ว ให้แจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ