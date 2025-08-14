งบคมนาคม 1.8 แสนล้าน ผ่านฉลุย ‘ปกรณ์วุฒิ’ เตือนรบ.ทยอยกลับระวังสภาล่ม ‘อดิศร’ โต้ทันควัน

สภาฯ ผ่านมาตรา 15 งบกระทรวงคมนาคม ‘ปกรณ์วุฒิ’ เตือนรัฐบาลดูแลองค์ประชุมดีๆ หลังเคยบอก “ไม่ต้องยืมจมูกฝ่ายค้านหายใจ” กลับบ้านอีก 2-3 คน คงช่วยแบกต่อไม่ไหว ด้าน ‘อดิศร’ ลุกขึ้นยัน “มีจมูกหายใจไม่ต้องพึ่งใคร”
เมื่อเวลา 15.55 น. วันที่ 14 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ 69 มาตรา 15 กระทรวงคมนาคม 1.8 แสนล้านบาท ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นด้วยกับมาตรา 15 งบประมาณกระทรวงคมนาคม ด้วยคะแนน 248 เสียง ไม่เห็นด้วย 133 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง ไม่ลงคะแนน 4 เสียง
จากนั้น เข้าสู่การพิจารณา มาตรา 16 งบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่ง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้ลุกขึ้นแจ้งต่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่าฝ่ายค้านได้ให้ความร่วมมือเป็นองค์ประชุม ร่วมแสดงตนอยู่ตลอดตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ และเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลจริงๆ องค์ประชุมครบอยู่ตลอด แต่มาตรา 15 ที่เพิ่งลงมติไป ถ้าดูดีๆ ฝ่ายรัฐบาลน่าจะเหลือองค์ประชุมอยู่ 248 ท่าน ถ้ากลับไปอีกสัก 2 – 3 ท่าน ตนก็ไม่รู้จะแบกต่อไปได้หรือไม่ ฝากรัฐบาลดูแลองค์ประชุมดีๆ เห็นบอกว่าไม่ต้องยืมจมูกฝ่ายค้านหายใจ ถึงเวลาอาจจะต้องมาอ้อนวอนให้พวกตนต่อลมหายใจ ดูแลกันเองดีๆด้วย
ทำให้ นายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นตอบโต้ทันทีว่า ต้องขอบคุณฝ่ายค้านที่เป็นห่วง แต่คิดว่ารัฐบาลของเรามีความมั่นคงรับผิดชอบเกี่ยวกับองค์ประชุม เรามีจมูกของเราหายใจ ไม่จำเป็นต้องพึ่งจมูกใคร ก่อนที่ นายปกรณ์วุฒิ ลุกขึ้นย้อนว่า “ขอบคุณท่านอดิศรที่ยืนยัน จะได้รู้ว่าอยู่ด้วยตัวเองได้ พวกผมจะได้ไม่ต้องแสดงตนให้”
จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า คิดว่าเราร่วมมือกันด้วยดีมาตลอด ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อที่ประชาชนจะได้มีงบประมาณใช้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น ที่ประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป