กรพด อ้างเข้าใจผิด ปมเข้าชื่อยื่นถอดถอน 136 ส.ว. ชี้เพื่อนชักชวน เข้าใจว่าหนุนชะลอเลือกองค์กรอิสระ

‘ส.ว.กรพด’ อ้างเข้าใจผิด ร่วมลงชื่อถอดถอน 136 ส.ว. เหตุมีเพื่อน สว.ชักชวนจนเข้าใจผิด คิดว่าแค่ชะลอการเลือกองค์กรอิสระ ก่อนหักมุม เพราะเพื่อนคนนั้นไม่ร่วมลงชื่อด้วย ย้ำไม่ได้ถูกข่มขู่
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา ว่าที่ พ.ต.กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ ส.ว. แถลงชี้แจงกรณี ส.ว.จำนวนหนึ่งเข้าชื่อต่อประธานวุฒิสภาขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ ส.ว. 136 คน สิ้นสุดลงหรือไม่
ว่าที่ พ.ต.กรพดกล่าวว่า ได้รับการชักชวนจาก ส.ว.กลุ่มหนึ่ง โดยได้รับคำอธิบายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการครั้งนี้ว่าประเด็นที่ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญคือไม่ต้องการให้ ส.ว. 136 คน ทำหน้าที่เลือกผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นการใช้อำนาจของวุฒิสภา และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เฉพาะกรณีนี้เท่านั้น
“ขอเรียนว่าการอยู่ร่วมกัน ทั้งในสังคมทั่วไปและในสภาย่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนต้องมีเพื่อน ตัวกระผมก็เช่นกัน เมื่อได้รับคำอธิบายจากผู้ที่กระผมคิดว่าเป็นเพื่อนเช่นนั้นจึงมีใจเอนเอียงที่จะช่วย เพราะโดยส่วนตัวแล้วกระผมเห็นว่าการทำหน้าที่เลือกผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระอาจดูเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กระผมจึงได้ลงชื่อในเอกสารดังกล่าวเป็นลำดับที่ 17” ว่าที่ พ.ต.กรพดกล่าว
ว่าที่ พ.ต.กรพดกล่าวว่า ก่อนหน้านั้นได้รับคำอธิบายวัตถุประสงค์ของการเข้าชื่อมาบ้างแล้วว่ามีความประสงค์จะให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเป็นการเฉพาะกรณี ดังนั้น จึงเข้าใจว่าความในเอกสารดังกล่าวจะเป็นถ้อยคำที่มีความหมายเดียวกัน ประกอบกับมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน จึงได้ลงนามท้ายเอกสารด้วยความเร่งรีบ โดยมิได้อ่านข้อความในตอนต้นของเอกสาร หลังจากนั้นจึงรีบเดินทางไปจัดการกิจธุระ และได้ทราบในภายหลังว่าความในเอกสารนั้นมิได้ตรงกับคำอธิบายที่เคยได้รับก่อนหน้านั้น และผู้ที่ชักชวนให้ร่วมลงชื่อกลับมิได้ลงชื่อตนเองในเอกสารดังกล่าว
“ด้วยเหตุนี้กระผมต้องกราบขออภัยพี่น้องสื่อมวลชนที่เข้าไปมีส่วนกับเรื่องนี้ ซึ่งกระผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นอีก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระผมมีความตั้งใจและจริงจังในการทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาอย่างเต็มที่ ตามกำลังความสามารถ ในท้ายที่สุดนี้กระผมขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบมากยิ่งขึ้น และขอเรียนสื่อมวลชนทุกท่านว่ากระผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการล่ารายชื่อ ซึ่งอาศัยความไว้วางใจเป็นเครื่องมือ” ว่าที่ พ.ต.กรพดกล่าว
ว่าที่ พ.ต.กรพดยังยืนยันว่า ไม่ได้ถูกข่มขู่ให้ถอนชื่อแต่อย่างใด เป็นการเข้าใจผิดตั้งแต่ต้น จึงขอถอนชื่อตนเองออกจากคำร้อง