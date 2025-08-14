เปิดคำสั่งมหาดไทย ย้าย 22 นายอำเภอ-ผู้บริหารระดับสูง ทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2967/2568 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2568 เรื่องย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการระดับสูง จำนวน 22 ราย เพื่อประโยชน์ของทางราชการและความเหมาะสม มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 2568 เป็นต้นไป
คำสั่งดังกล่าวระบุการแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอและผู้บริหารสังกัดกรมการปกครองในหลายจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานในพื้นที่และขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
