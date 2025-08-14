กลาโหมมอบ ‘เหรียญบางระจัน’ 7 นายทหาร สละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดิน เหตุปะทะไทย-กัมพูชา

ปลัดกระทรวงกลาโหม เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบชายแดนไทย-เขมร พร้อมมอบ ‘เหรียญบางระจัน’ เกียรติยศ ‘ทหารกล้า’ ผู้ปกป้องอธิปไตย
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ รักษาความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
โดยเข้าเยี่ยมทหารที่เข้ารับการรักษาตัวที่ตึกสิริกิติ์และตึกเฉลิมพระเกียรติ พร้อมมอบ “เหรียญบางระจัน” และประกาศนียบัตรให้กับกำลังพลผู้บาดเจ็บ 7 นาย และมอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความขอบคุณในความเสียสละ
กระทรวงกลาโหมยกย่องวีรกรรมและความเสียสละของ “ทหารกล้า” ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนมอบขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวของกำลังพลผู้เสียชีวิต พร้อมมอบ “เหรียญบางระจัน” เพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีวีรกรรม ประกอบด้วย
1.ส.อ.สุทธิชัย เรื่อเรือง
2.ส.อ.ธนศักดิ์ มาลา
3.ร.ต.เกียรติวงศ์ สถาวร
4.ส.อ.ศุภชัย สุภาพ
5.พลฯธนพัฒน์ หุยวัน
6.พลฯรัชชานนท์ ไกยะฝ้าย
7.จ.ส.อ.พิชิตชัย บุญชูหล้า
ตามดำริของ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมช.กลาโหม รักษาราชการแทน รมว.กลาโหม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างความภาคภูมิใจให้กับทหารผู้กล้าที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ดังเช่นบรรพบุรุษไทยในอดีต ทั้งยังเป็นการสดุดีวีรบุรุษทหารกล้าเหล่านี้
สำหรับ “เหรียญบางระจัน” เป็นเหรียญที่จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ โดยชื่อเหรียญมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับวีรชนแห่งบ้านบางระจันที่พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย สะท้อนถึงความกล้าหาญและความเสียสละที่ทหารหาญเหล่านี้ได้แสดงออกมา “วีรกรรมของท่านจะจารึกอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนานเท่านาน” เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้ คนไทยรุ่นหลังได้จดจำและซาบซึ้งในความเสียสละของพวกเขา