โฆษกพปชร. บี้เร่งเอาผิดฮุนเซน อย่าช้าจนซ้ำรอยเคส 4 ลูกเรือประมง รบ.อย่าใช้ประเทศเป็นหนูทดลอง

‘โฆษก พปชร’. จวกการเมืองไม่เข้าใจความเร่งด่วน ปม ทภ.2 ขอบริจาคลวดหนามหีบเพลง ชี้รองบปกติไม่ทันการ บี้ฟ้อง ‘ฮุน เซน’ เอาผิดอาญา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวกรณีที่ประชาชนร่วมบริจาคเงินและลวดหนามหีบเพลงให้กับกองทัพภาคที่ 2 ได้ภายในวันเดียวว่า ขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักชาติ การที่กองทัพภาคที่ 2 ย้ำความสำคัญของลวดหนามหีบเพลง เพราะเป็นความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน และลดความเสี่ยงต่อชีวิตประชาชน รวมถึงป้องกันอธิปไตยของชาติ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันลวดหนามในท้องถิ่นหายาก แต่จำเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วน กองทัพและทหารอาจเห็นว่าการของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการอาจล่าช้า ใช้เวลาเป็นเดือนหรือมากกว่านั้น แต่วิธีการรับบริจาคสามารถรวบรวมได้ภายในวันเดียว
พล.ต.ท.ปิยะกล่าวว่า เรื่องนี้ฝ่ายการเมืองไม่เข้าใจคำว่าความเร่งด่วนทางการทหาร ที่แต่ละวินาทีหมายถึงชีวิต ทั้งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและเข้าใจกระบวนการปฏิบัติ จัดงบประมาณ ทั้งงบฉุกเฉินหรืองบลับ ตามความจำเป็นของสถานการณ์ลงไปให้กองทัพภาคที่ 2 โดยไม่จำเป็นต้องให้ร้องขอขึ้นมา เพราะบางกรณีการใช้กระบวนการงบประมาณตามวิธีการปกติจะล่าช้า ไม่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา
และเรื่องนี้ไม่ยาก ขึ้นอยู่กับว่าจะทำหรือไม่ทำ และทำเป็นหรือไม่ ซึ่งพรรค พปชร.แนะนำวิธีและข้อกฎหมายไว้ให้แล้ว สามารถเอาไปดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์และขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้
“รัฐบาลต้องทำอะไรที่เร่งด่วน เพราะนับตั้งแต่ปะทะครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา เราสูญเสียประชาชนและทหาร ผ่านมาถึงขณะนี้กว่า 20 วัน รัฐบาลมีแค่คำสัมภาษณ์ หลังจากฝ่ายค้านและสังคมกดดันว่าจะดำเนินคดีสมเด็จฯฮุน เซน ตามกฏหมายไทย แต่ยังไม่ปรากฎหลักฐานการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแต่อย่างใด ทั้งที่การกระทำของสมเด็จฯฮุน เซน เป็นความผิด ฐานสนับสนุน หรือจ้างวาน ใช้ หรือร่วมกันฆ่าผู้อื่น และความผิดความมั่นคงภายนอกอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา) มาตรา 83, 84, 86, 288 และมาตรา 289 และเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนอกราชอาณาจักร ตาม ป.อาญา มาตรา 119, 120, 127, 128 และ 129 อย่างชัดเจน” พล.ต.ท.ปิยะระบุ
พล.ต.ท.ปิยะกล่าวอีกว่า อัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน เมื่อสอบปากคำญาติผู้ตายผู้เสียหาย สอบพยานเกี่ยวข้อง อัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า 3 ปี และสามารถขอศาลอาญาหรือศาลจังหวัดแล้วแต่กรณี ออกหมายจับได้ทันที โดยไม่ต้องออกหมายเรียกก่อน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อาญา) มาตรา 66
โฆษก พปชร.เผยว่า เรื่องนี้รัฐบาลต้องใส่ใจให้มากกว่านี้ อย่าปล่อยล่าช้าเหมือนซ้ำรอย 4 ลูกเรือประมง ที่ถูกทางการเมียนมาจับและควบคุมตัวนานกว่า 120 วัน กว่าจะได้รับการปล่อยตัว และประชาชนจะเห็นได้เองว่าในสถานการณ์เช่นนี้ต้องการมืออาชีพที่แท้จริงมาแก้ปัญหาของประเทศชาติ ไม่ใช่เอามือใหม่มาใช้ประเทศเป็นหนูทดลอง