สภาโหวตผ่านฉลุย งบกระทรวงพลังงาน-พาณิชย์ เข้างบมท.ปุ๊บ กมธ.ลุกค้านตัดงบอุดหนุนอบต.

‘กมธ.’ ต้านตัดงบอุดหนุน อบต. ด้าน ‘สภา’ ผ่านฉลุย ก.พลังงาน-พณ. ขณะบรรยากาศช่วงค่ำเป็นไปด้วยความราบเรียบ
เมื่อเวลา 18.20 น. วันที่ 14 สิงหาคม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 2569 วาระ 2 และวาระ 3 โดยวันนี้เป็นวันที่สอง เข้าสู่การพิจารณามาตรา 18 กระทรวงพลังงาน วงเงิน 1.84 พันล้านบาท โดยที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมาก ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณามาตรา 19 กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 4.62 พันล้านบาท ส.ส.อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แสดงความเป็นห่วงแนวทางการรับมือภาษีการค้าสหรัฐอเมริกา 19 เปอร์เซ็นต์
เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานสำคัญ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ แต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นกระทรวงพาณิชย์มีแนวทางรับมือถึงสินค้าเกษตรกรรมและผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภาษีสหรัฐ งบฯ69 ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาดังกล่าว หลัง ส.ส.อภิปรายเสร็จสิ้น ที่ประชุมเห็นชอบมาตราดังกล่าว
จากนั้นเวลา 20.15 น. เข้าสู่การพิจารณา มาตรา 20 กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 2.38 แสนล้านบาท นายอนุรักษ์ จุรีมาศ กมธ. อภิปรายว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่ กมธ.ปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในส่วนงบอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 5,259 แห่ง ทั้งในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนคอนกรีต ระบบน้ำประปาดื่มได้ เพราะนายก อบต.ไม่สามารถมาชี้แจงความจำเป็นต่อ กมธ.ได้ อีกทั้งโครงการต่างๆ ล้วนแต่ผ่านการประชาคมของประชาชนในพื้นที่มาแล้ว จึงไม่เป็นธรรมที่จะไปตัดงบอุดหนุน อบต.
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.2569 วาระ 2 ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ในช่วงหัวค่ำเป็นไปด้วยความราบเรียบ แม้จะผ่านมากว่า 11 ชั่วโมงแล้ว แต่ยังพิจารณาคืบหน้าไปเพิ่มจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา เพียงแค่ 6 มาตราเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานในสภาผู้แทนราษฎร (วิป) ฝ่ายค้านและรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้ตกลงร่วมกันว่าในการอภิปรายงบประมาณ วันที่สอง ตั้งเป้าไว้ว่าจะพิจารณาให้ถึงมาตรา 24