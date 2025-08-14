วิสุทธิ์ ซัดปชน.เลื่อนลอย ท้าเปิดชื่อ หลังปูดรบ.ให้ 10 ล้าน แลกโหวตงบ โวยเยอะไป ใครจะให้

วิสุทธิ์ ซัดเลื่อนลอย! จี้ ส.ส.ปชน. เปิดมาสิท่านผู้แทน หลังปูดคนฝั่ง รบ.แจกกล้วยแลกโหวตงบ ลั่น ถามว่าใครโทรมา ก็ไม่รู้ คุณไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ไง จี้ แมนๆหน่อย ท้าไปแจ้งความ บอกเงินเยอะไป ใครจะเอามาให้ 10 ล้าน มองเป็นไปได้ถูก ‘สแกมเมอร์’ หลอก บอกแก๊งต้มตุ๋นเยอะ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคลิปเสียงที่ ส.ส.พรรคประชาชนอ้างว่าถูกซื้อให้โหวตร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 10 กิโลกรัม ว่า ตนฟังคลิปแล้ว ต้องบอกว่าเลื่อนลอย ไม่รู้ใครส่งมา หากจะมีการเจรจากันเขาไม่ใช้โทรศัพท์หรอก ต้องเรียกมาคุยกัน จะจ่ายเงินตั้ง 10 กิโลกรัม จะให้ใครไม่รู้โทรมา จะอ้างว่าคนนั้นคนนี้โทรมา แล้วใครล่ะ บอกมาสิ จะมาบอกว่าเป็น ส.ส.ในพรรครัฐบาลโทรไป แล้วใครล่ะ ตนหรือ ก็เอามาเปิดเผยสิว่าเป็นใคร แล้วจะช่วยตรวจสอบให้ ตนเป็นกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร จะได้ตรวจสอบว่าใครทำผิด คลิปที่บอกว่าใครไม่รู้โทรมา เป็นใครก็พูดได้หมด แบบนี้มันเลื่อนลอย ประชาชนฟังแล้วก็ตัดสินกันเองว่าจริงหรือไม่
“ถามว่าใครโทรมา ก็ไม่รู้ คุณไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้อย่างไร จะมาอ้างฝ่ายรัฐบาลได้อย่างไร ก็บอกชัดๆ เอาไปให้ตำรวจแจ้งความเลยจะได้ดำเนินคดี ไปดีเอสไอก็ได้ จะได้ลากมาว่าเป็นใครบ้างโทรไปหาคุณ ต้องชัดเจนพูดแบบนี้เลื่อนลอย แล้วมาใส่ร้ายคนอื่น พี่น้องประชาชนฟังแล้วเป็นอย่างไร ผมฟังแล้วไม่เชื่อ ผมเป็นกลางที่สุดแล้ว ในใจพยายามจะเชื่อ แต่ถามว่าใครก็ไม่รู้โทรมา ก็ไม่รู้อีก แล้วจะมาบอกว่าเอาเงินให้ 10 ล้าน ปัญญาอ่อนแล้ว แล้วไม่บอกว่าใครโทรไปจริงหรือ”
นายวิสุทธิ์ ยืนยันว่าเรื่องพวกนี้พรรคเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อเสียงเป็น 10 ล้าน ตอนนี้มีเสียงเกิน 10+ พรุ่งนี้จะเยอะกว่านี้ หลายคนไม่สบาย นอนโรงพยาบาล พรุ่งนี้จะถอดใส่น้ำเกลือมา ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงแน่นอน
เมื่อถามว่าในคลิปเสียงมีการเปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวใหญ่กว่าคนตัวอักษร ส. ในพรรค นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่มี บอกมาตรงๆ ไม่ต้องมาย่อ ส.นั้น ส.นี้ บอกมาเลยว่าใคร นามสกุลอะไร สส.พรรคไหน อย่างไร บอกมา ถ้าไม่กล้าก็มากระซิบตน เดี๋ยวจะจัดการให้แมนๆ หน่อย ถ้าจะพูดต้องพูดให้กล้าหาญชัดเจน ไม่ใช่มาพูดว่าคนนั้นคนนี้มากระซิบบอก ตลก
เมื่อถามว่าเป็นเพราะเสียงน้ำหรือไม่จึงเกิดกระแสข่าวแบบนี้อยู่บ่อยครั้ง นายวิสุทธิ์ ยืนยันว่าไม่ได้ปริ่มน้ำ เกินมา 10 กว่าเสียง และขณะนี้เราก็ยังพออยู่ไม่ต้องไปซื้อ ราคา 10 ล้านแพงไป ไม่มีราคาอะไรขนาดนั้นหรอก
เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าโดนสแกมเมอร์ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ก็เป็นไปได้ แก๊งต้มตุ๋นเยอะแยะ ไม่จริงหรอก ลองดูดีๆ จะโดนเขาต้ม ท่านผู้แทน