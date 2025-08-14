ปธ.วิปรัฐบาล ยันโหวตงบ’69 วาระ 3 พรุ่งนี้ 4 ทุ่ม​ มั่นใจผ่านฉลุย ไม่ห่วงเรื่ององค์ประชุม

‘วิสุทธิ์’ ยืนยัน โหวตงบ’69 วาระ 3 พรุ่งนี้ 4 ทุ่ม มั่นใจผ่านแน่นอน มองบรรยากาศอภิปราย 2 วัน ฝ่ายค้านร่วมมือดี ไม่ห่วงเรื่ององค์ประชุม
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวยืนยันว่า การโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 3 ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือวันพรุ่งนี้ (15 ส.ค.) เวลา 22.00 น. แม้จะเหลือการพิจารณาในวาระ 2 อีกหลายมาตรา แต่เชื่อว่าระยะเวลาที่เหลือจะสามารถพิจารณาได้ทันตามกรอบเวลา
นายวิสุทธิ์กล่าวว่า โดยวันนี้ที่ล่าช้า เพราะบางมาตราที่เป็นกระทรวงใหญ่มีผู้อภิปรายจำนวนมาก และเป้าหมายวันนี้คือมาตราที่ 24 แต่หากได้ 23 ก็ไม่เป็นไร ไม่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องไปประชุมต่อถึงวันเสาร์ที่ 16 ส.ค. มั่นใจว่าพรุ่งนี้จะจบได้ และมั่นใจว่างบประมาณจะผ่านในวันพรุ่งนี้แน่นอน ไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อถามถึงบรรยากาศการประชุม 2 วันที่ผ่านมา นายวิสุทธิ์กล่าวว่า เรียบร้อยดี ได้รับความร่วมมือจากพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเป็นอย่างดี มีการลดเวลาอภิปรายจาก 7 นาที เป็น 5 นาที ถือว่าเป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวทางการทำงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีอะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคเลย ไม่มีการประท้วง อย่างไรก็ต้องพิจารณางบประมาณผ่านให้ได้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ต้องนำไปบริหารบ้านเมือง คนที่เป็นนักการเมืองจึงให้ความร่วมมือเต็มที่
เมื่อถามว่า บางช่วงมีปะทะคารมกันบ้างระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล นายวิสุทธิ์กล่าวว่า เป็นธรรมดาในสภา เงียบเกินไปอาจจะง่วงนอน มีประธานนิดหน่อยเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น
เมื่อถามย้ำว่า เป็นห่วงเรื่ององค์ประชุมหรือไม่ เพราะเสียงเกินมาไม่มาก นายวิสุทธิ์กล่าวว่า มานั่งประชุมกันตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง 4-5 ทุ่ม บางคนอาจจะไปเข้าห้องน้ำบ้าง ไปทานกาแฟบ้าง อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียกนิดนึง บางคนออกไปหาข้าวต้มทาน แต่ก็ตามมาครบเหมือนเดิม ก่อนที่จะหันไปหานายดนุพร ปุณณกันต์ และกล่าวว่า “ท่านโฆษกมาคุมเอง พร้อม ไม่ต้องกลัว”
เมื่อถามว่า หลังจากนายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ออกมาระบุว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายค้าน จนทำให้ล่าสุดฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ไม่เป็นไร ก็เป็นหน้าที่ คุยกันอยู่แล้ว กับประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นธรรมดาอาจจะมีการปะทะกันบ้างเป็นสีสัน อย่างไรก็ทำงานร่วมกันได้
เมื่อถามว่า วันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกหรือไม่ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอะไร ส่วนมากมาให้กำลังใจในการทำหน้าที่ ให้ ส.ส.ได้บอกเล่าเรื่องราวปัญหาต่างๆ มีหลายเรื่องที่เป็นห่วง เช่น เรื่องพืชผลทางการเกษตร ก็บอกให้ทีมไปทำมาให้เต็มที่ จะได้แก้ปัญหา