การเมือง

ปธ.วิปรัฐบาล ยันโหวตงบ’69 วาระ 3 พรุ่งนี้ 4 ทุ่ม​ มั่นใจผ่านฉลุย ไม่ห่วงเรื่ององค์ประชุม

‘วิสุทธิ์’ ยืนยัน​ โหวตงบ’69 วาระ 3 พรุ่งนี้ 4 ทุ่ม​ มั่นใจผ่านแน่นอน มองบรรยากาศอภิปราย 2 วัน ฝ่ายค้านร่วมมือดี ไม่ห่วงเรื่ององค์ประชุม​

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล​) กล่าวยืนยันว่า​ การโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569​ วาระ​ 3 ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือวันพรุ่งนี้ ​(15 ส.ค.) เวลา​ 22.00 น.​ แม้จะเหลือการพิจารณาในวาระ 2​ อีกหลายมาตรา​ แต่เชื่อว่า​ระยะเวลาที่เหลือจะสามารถพิจารณาได้ทันตามกรอบเวลา​

นายวิสุทธิ์กล่าวว่า โดยวันนี้ที่ล่าช้า​ เพราะบางมาตราที่เป็นกระทรวงใหญ่​มีผู้อภิปรายจำนวนมาก​ และเป้าหมายวันนี้คือมาตราที่ 24​ แต่หากได้​ 23 ก็ไม่เป็นไร ไม่จำเป็น​ ไม่จำเป็นต้องไปประชุมต่อถึงวันเสาร์​ที่ 16 ส.ค. มั่นใจว่าพรุ่งนี้จะจบได้ และมั่นใจว่างบประมาณจะผ่านในวันพรุ่งนี้แน่นอน ไม่มีปัญหาอะไร

เมื่อถามถึงบรรยากาศการประชุม 2 วันที่ผ่านมา นายวิสุทธิ์​กล่าวว่า​ เรียบร้อยดี ได้รับความร่วมมือจากพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเป็นอย่างดี​ มีการลดเวลาอภิปรายจาก 7 นาที เป็น 5 นาที​ ถือว่าเป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์​ เป็นแนวทางการทำงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีอะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคเลย ไม่มีการประท้วง​ อย่างไรก็ต้องพิจารณางบประมาณผ่านให้ได้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ต้องนำไปบริหารบ้านเมือง​ คนที่เป็นนักการเมือง​จึงให้ความร่วมมือเต็มที่​

เมื่อถามว่า บางช่วงมีปะทะคารมกันบ้างระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล​ นายวิสุทธิ์​กล่าวว่า​ เป็นธรรมดาในสภา​ เงียบเกินไปอาจจะง่วงนอน มีประธานนิดหน่อยเป็นเรื่องเล็กน้อย​ ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น

เมื่อถามย้ำว่า เป็นห่วงเรื่ององค์ประชุมหรือไม่ เพราะเสียงเกินมาไม่มาก นายวิสุทธิ์​กล่าวว่า​ มานั่งประชุมกันตั้งแต่เวลา 09.00 น.​ จนถึง 4-5 ทุ่ม บางคนอาจจะไปเข้าห้องน้ำบ้าง​ ไปทานกาแฟบ้าง​ อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียกนิดนึง บางคนออกไปหาข้าวต้มทาน​ แต่ก็ตามมาครบเหมือนเดิม​ ก่อนที่จะหันไปหานายดนุพร ปุณณกันต์ และกล่าวว่า​ “ท่านโฆษกมาคุมเอง​ พร้อม ไม่ต้องกลัว”

เมื่อ​ถามว่า หลังจากนายอดิศร​ เพียงเกษ​ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ออกมา​ระบุว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายค้าน จนทำให้ล่าสุดฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้​ นายวิสุทธิ์​กล่าวว่า​ ไม่เป็นไร ก็เป็นหน้าที่ คุยกันอยู่แล้ว​ กับประธานวิปฝ่ายค้าน​ เป็นธรรมดาอาจจะมีการปะทะกันบ้างเป็นสีสัน​ อย่างไรก็ทำงานร่วมกันได้​

เมื่อถามว่า วันพรุ่งนี้​นายกรัฐมนตรี​จะเดินทางมาร่วมเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกหรือไม่​ นายวิสุทธิ์กล่าวว่า​ ไม่ทราบ​ แต่นายกรัฐมนตรี​ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอะไร​ ส่วนมากมาให้กำลังใจในการทำหน้าที่ ให้​ ส.ส.ได้บอกเล่าเรื่องราวปัญหาต่างๆ​ มีหลายเรื่องที่เป็นห่วง​ เช่น เรื่องพืชผลทางการเกษตร​ ก็บอกให้ทีมไปทำมาให้เต็มที่​ จะได้แก้ปัญหา