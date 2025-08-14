กรวีร์ ซัด กมธ.งบฯ ปากไม่ตรงกับใจ หลังตัดงบท้องถิ่น 1.5 พันล้าน

กรวีร์ ซัด กมธ.งบฯ ใจดำ ตัดงบ ท้องถิ่น 1.5 พันล้านบาท ชี้ รัฐอยากกระจายงบลงท้องถิ่น แต่ตัดงบหลายรายการ ปากไม่ตรงกับใจ จะให้ท้องถิ่นแบกรับ ไปถึงไหน
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในมาตราที่ 20 งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยว่า เห็นตัวเลขแล้วอดตกใจไม่ได้โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณ 1.5 พันล้านบาท เช่น งบอบรมสัมมนากลุ่มอาสาสมัครบริบาล ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องการๆดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มเหล่านี้สำคัญ เพราะทุกวันนี้ผู้ป่วยติดเตียงงบประมาณและผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกวัน จึงน่าเสียดายที่งบประมาณถูกตัดทิ้งทั้งก้อน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ถูกตัดลดไป 1.4 พันล้านบาท ส่วนนี้ยอมรับว่าตกใจ และแปลกใจในการทำหน้าที่ของกรรมาธิการงบประมาณในปีนี้ การจัดงบประมาณที่มีเหตุมีผลตรงนี้ตนไม่ว่า แต่การพิจารณางบปีนี้ตัดงบไปกว่า 1.4 พันล้านบาท ที่ท้องถิ่นไม่มีโอกาสในการชี้แจงงบ แต่รัฐบาลอยากเห็นการกระจายทางการคลัง ที่ไม่น้อยกว่า 35% วันนี้ไปตัด งบประมาณจะดำเนินการตามแผนได้อย่างไร คนจะเข้าใจผิดว่ารัฐบาลชุดนี้ เป็นประเภทปากไม่ตรงกับใจ ใจดำกับท้องถิ่น
“ได้ยินเสียงมีเสียงเล่าอ้างจริงหรือไม่ว่าที่กรรมาธิการบางท่านชื่อย่อ พ. ชื่อเล่น ก. ถึงเวลาพิจารณามีกระดาษมาปึกหนึ่ง มาขานว่าโครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการนั้นโครงการนี้เป็น 100 โครงการ ตัดไป 1,400 กว่าโครงการ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเลขที่ตัวเองขานเป็นโครงการอะไร ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนบ้าง ไม่ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ใดๆเลย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุนแรง เชื่อว่าสภาอันทรงเกียรติต้องรับรู้ด้วยกัน ผมตั้งคำถามไม่ได้เชื่อว่าจริง เชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่ทำอะไรบ้าๆบอๆ”
นายกรวีร์ ยังกล่าวว่า จึงเป็นคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น ในการของบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดสงครามยิงกันก็ให้ อบต. ท้องถิ่น ใช้เงินสำรองจ่ายไป ให้ท้องถิ่นแบกไป พอถึงเวลาพิจารณางบประมาณกลับปรับลดของท้องถิ่น จึงไม่รู้ว่าจะไปตอบคำถามกับพี่น้องท้องถิ่นทั่วประเทศว่าอย่างไร