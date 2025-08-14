ส.ส.ปชน. ลุยตัดงบ มท. 3% ชำแหละกรมโยธาฯ ล้มเหลวสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่ง

ประเสริฐพงษ์ ลุยตัดงบ มท. 3 % ชำแหละกรมโยธาฯสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่งล้มเหลว ป้องงบ อบต. ที่ไม่เป็นธรรม
เมื่อวันที 14 สิหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 2569 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายมาตรา 20 งบประมาณกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่า สำหรับงบประมาณในวาระ 2 ขอตัดงบ มท.เน้นไปที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองโยธา เนื่องจากงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะที่ปรึกษาเอกชนภายนอกทำกันมาเป็น 10 กว่าปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างเขื่อนชายหาด โครงการสร้างริมตลิ่งต่างๆต้องตั้งคำถามกลับไปว่าบุคลากรภายในไม่พัฒนาเลยหรือไร ภายใต้การนำของอธิบดีคนใหม่เพื่อนตนเรื่องแบบนี้นำพาความชอกช้ำหัวใจมาสู่คนที่รักชายหาด โดยเฉพาะงบผูกพันของกรมโยธาธิการ ที่สร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มีที่ไหนบ้างที่ประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น หาดแหลมสน, หาดดวงตะวัน, หาดสนกระซิบ จ.ระยอง หาดแหลมเสด็จ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หาดแหลมกลัด หาดบานชื่น จ.ตราด มีตรงไหนบ้างที่เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาโครงการผ่านกรมโยธาธิการของ มท.เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งมีแต่เรื่องทำลายชายหาดที่สูญเสียตลอดหลาย 10 ปีที่ผ่านมาเสียงบประมาณไปหลักพันล้านสะสมกันมาตลอดหลาย 10 ปีเรื่องแบบนี้ตนรับไม่ได้
นายประเสริฐพงษ์ กล่าวว่า ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณณวันนี้ แต่สำนักงบประมาณไม่มีบุคลากรไม่มีความพร้อมที่จะไปดู อบต. ทำเรื่องขอมารับโดยตรง กลับมีข้ออ้างว่าอบต. ไม่พร้อมซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงตนมีความเชื่อว่าอบต. ทั้งประเทศมีความพร้อมแต่จะมีข้ออ้างว่าพนักงานไม่พร้อมว่าพนักงานย้ายไปที่อื่นบ้าง เป็นข้ออ้าง เรื่องแบบนี้อบต. เค้าไม่มีโอกาสจะมาชี้แจง โดยตรงกับกรรมาธิการชุดใหญ่เค้าไม่สามารถมาดิเฟน
งบประมาณที่เค้าขอมาได้ วันนี้คนที่ชี้แจงคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและไม่เคยอยู่หน้างานไม่เคยรู้เรื่องหน้างานดีแต่ไปตามเขา ออกคำสั่งดิเฟนงบประมาณไม่เป็นธรรมให้ท้องถิ่นเสียหาย ตัดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของเขา
“เรื่องแบบนี้ที่ต้องฝากให้กรรมาธิการ ช่วยชี้แจงด้วยในปีหน้าจะเอาอย่างไรตัวแทนสำนักงบประมาณที่นั่งในกรรมาธิการต้องมีคำชี้แจง คำอธิบายให้ผมและอบต.ทั่วประเทศ การปรับลดงบอบที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้ขัดนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภาแห่งนี้ชัดเจนดังนั้นผมขอปรับลด 3% ของ มท.เพื่อให้ประหยัดงบประมาณ ที่ไม่จำเป็นและสร้างความเสียหายกับชายหาดของประเทศไทย รวมทั้งข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการบริหารงบประมาณของมท.” นายประเสริฐพงษ์ กล่าว