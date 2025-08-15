แกนนำเพื่อไทยท้า ‘ไหม’ เปิดชื่อซื้องูเห่า 10 ล้าน ยันเสียงรบ.มีพอแล้ว
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์กรณีน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ออกมาระบุว่ามีพรรครัฐบาลมาซื้อเสียงโหวตจากพรรคปชน.ว่า
“อยากให้น.ส.ศิริกัญญา ออกมาเปิดเผยรายชื่อ เห็นว่ามีคลิปเสียงก็เปิดเผยออกมา ผมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎร จะได้สอบสวนต้องบอกว่าเป็นใครอย่าไปปิดบัง หากรู้ว่าคนไม่ดีทำผิดจริยธรรม หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องเปิดเผยให้สังคมรับรู้ว่าเป็นพรรคไหนและใคร เราเป็นฝ่ายการเมืองมีการกล่าวหากันแต่ไม่ใช่ศัตรูกัน เพราะศัตรูของนักการเมืองคือความยากจนของประชาชน เพราะฉะนั้นทำงานร่วมกันตรวจสอบกันเป็นเรื่องปกติ”
ผู้สื่อข่าวถามว่า เสียงของรัฐบาลเกินมา 10 เสียง แสดงว่าไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วใช่หรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่ต้องซื้อแล้ว เห็นว่าเสียงราคา 10 กว่าล้าน มองว่าแพงไป ฝ่ายรัฐบาลก็อยู่กันครบ เสียงเกินพออยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่มีการซื้อเสียง หากมีก็แจ้งมาที่ตนได้ ไม่ควรเป็นเรื่องที่จะเอามากล่าวลอยๆ คลุมเครือแบบนี้ไม่เหมาะ
ก่อนหน้านี้ น.ส.ศิริกัญญา ได้เปิดเผยเรื่องการซื้อโหวต สส.พรรคประชาชน (ปชน.) แลกกับเสียงโหวตลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี’69 โดยเป็นคลิปเสียงที่ต่อมา นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง สส.ขอนแก่น พรรค ปชน. ให้สัมภาษณ์ว่า เสียงผู้ชายในคลิปเสียงซื้อโหวตงบประมาณ 10 ล้านบาท ในโลกออนไลน์ขณะนี้เป็นเสียงของตนเอง ได้รับการติดต่อจากหญิงคนหนึ่งให้ไปคุยกับผู้ใหญ่ แต่ได้ปฏิเสธ ก่อนจะมอบคลิปเสียงให้ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค ปชน.