สหัสวัต ชงตัดงบพัฒนาเว็บ ก.แรงงาน เกือบ 20 ล้าน อึ้งมีรูปผู้หญิงโชว์หรา แต่ไม่เป็นข่าว เหตุไร้คนคลิก

‘สหัสวัต’ อัด ‘ก.แรงงาน’ ทุ่ม 20 ล้าน พัฒนา 108 เว็บให้ทันสมัย ถามจะมีเยอะแยะไปทำไม ขนาดเว็บขึ้นรูปเด็ดผู้หญิง ยังไม่เป็นข่าวเลย เหตุไม่มีใครเข้า แนะตัดทิ้ง บอกไม่มีประโยชน์
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 2569 วาระ 2 และวาระ 3 โดยวันนี้เป็นวันที่สอง ทั้งนี้ ในมาตรา 22 กระทรวงแรงงาน นายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน อภิปรายว่า กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีภารกิจสำคัญต่อคนทำงานกว่า 40 ล้านคนทั่วประเทศ เพราะเรากำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตหลายด้าน ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ทำให้หลายธุรกิจต้องปิดกิจการ คนตกงานเพิ่มขึ้น รายได้ไม่พอกับค่าครองชีพ และทำให้แรงงานต้องปรับทักษะใหม่อย่างเร่งด่วน ในสถานการณ์เช่นนี้ กระทรวงแรงงานต้องมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน
นายสหัสวัตอภิปรายว่า ปีนี้กระทรวงแรงงานได้รับงบประมาณรวม 68,000 ล้านบาท ฟังดูเหมือนเยอะ แต่ถ้าดูรายละเอียดแล้วจะพบว่ากว่า 80% ของงบทั้งหมดคือสมทบประกันสังคม หรือก็คือเงินที่รัฐต้องจ่ายให้ผู้ประกันตนตามกฎหมาย จึงทำให้งบที่จะจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเหลือไม่มาก แม้หลายคนอาจมองได้ว่านี่เป็นเพราะรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับแรงงาน แต่อีกปัญหานอกจากนั้นคือ โครงการที่กระทรวงแรงงานนำเสนอเองก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาหลัก โดยขอยก 3 โครงการที่ใช้งบสูง แต่มีข้อกังวลเรื่องความคุ้มค่า ที่ดูแล้วก็งงๆ ว่าทำทำไม ทำเพื่ออะไร
นายสหัสวัตระบุว่า ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางด้วย AI 74,578,600 บาท เพื่อสร้างระบบวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล แต่หลายส่วนซ้ำซ้อนกับระบบเดิม และไม่มีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ชัดเจน, โครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน 19,980,000 บาท เพื่อปรับโฉมเว็บไซต์และเพิ่มความปลอดภัย แต่ไม่ชัดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแรงงานได้จริงเพียงใด เพิ่มได้อย่างไร และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแรงงานต่างด้าว ประมาณ 30 ล้านบาท เป้าหมายคือเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานข้ามชาติ แต่ยังไม่สามารถเชื่อมกับระบบตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จ
นายสหัสวัตกล่าวอีกว่า อย่างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กระทรวงแรงงานใช้งบเกือบ 20 ล้านบาท เพื่อปรับหน้าเว็บให้ทันสมัย 108 เว็บไซต์ แม้ดูอาจจะจำเป็น แต่ปัญหาของโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณ แต่คือความคุ้มค่า ความจำเป็น จึงสงสัยว่าจะมีเว็บเยอะขนาดนี้ไปทำไม ไม่มีความจำเป็นเลยต้องทำแยก ดังนั้น นี่คือการใช้งบประมาณที่มั่วซั่วแบบที่ตนไม่คิดว่าจะเจอในประเทศนี้เลย
นายสหัสวัตกล่าวว่า เมื่อเวลา 18.54 น.ของวันนี้ กดเข้าเว็บไซต์ไปแล้วเจอรูปเด็ด รูปผู้หญิง ที่ขึ้นอยู่หน้าเว็บกระทรวงแรงงาน ตกใจมาก แม้ก่อนการอภิปรายเมื่อสักครู่นี้จะพบว่ามีการแก้ไขแล้ว แต่ขนาดมีรูปแบบนี้และยังไม่เป็นข่าว ไม่มีใครพูดถึง ก็เป็นเพราะไม่มีคนเข้าเว็บกระทรวงแรงงาน แล้วยังจะมาของบทำเพิ่ม ทำทุกจังหวัด ทำทุกสังกัด ทำเว็บที่จะไม่มีใครเข้าไปดูอีก
“โครงการนี้ตัดทิ้งเถอะ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับพี่น้องแรงงานในประเทศนี้ นี่แค่โครงการเดียว ยังมีอีกหลายโครงการ ผมจึงไม่แปลกใจเลยที่การทำงานดูแลแรงงานจะไม่มีประสิทธิภาพ เพราะงบถูกนำไปใช้กับโครงการที่ไม่ตอบโจทย์หลัก แทนที่จะเพิ่มกำลังคน” นายสหัสวัตกล่าว
นายสหัสวัตกล่าวด้วยว่า ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ กระทรวงแรงงานควรจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีแผนรับมือชัดเจน ลงทุนในสิ่งที่ช่วยให้แรงงานมีความมั่นคง ปลอดภัย และปรับตัวได้ แต่ถ้ายังผ่านงบ ผ่านโครงการ ซึ่งตนก็คงต้อขอตัดงบประมาณของกระทรวงแรงงานที่ไม่เกิดประโยชน์แก่พี่น้องแรงงานแบบนี้ ตนไม่สามารถผ่านให้ได้จริงๆ