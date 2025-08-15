ปธ.กกต. ชี้กกต.ส่งศาลคดีฮั้วเลือกส.ว.ยะลา มี 32 ผู้ถูกกล่าว ทั้งผู้ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือก
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าคำร้องยุบ 6 พรรคร่วมรัฐบาลเดิม จากเหตุยินยอมให้นายทักษิณ ชินวัตร ครอบงำ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทำเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเท่าที่จำได้ทั้งหมดมี 17 เรื่อง ที่เกี่ยวกับการร้องเรื่องนี้ จำนวนนี้มี 3 เรื่องที่อยู่ที่เลขาธิการกกต.มีความเห็นให้ยุติเรื่องเนื่องจากไม่มีมูลมากพอ ส่วนอีก 14 เรื่อง มี 8 เรื่องที่ทำเสร็จในระดับคณะกรรมการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของเลขาธิการกกต. อีก 4 เรื่อง เมื่อเร็วๆนี้ก็มีการยื่นคำร้องมาอีก 1 เรื่อง หากประเด็นเหมือนกันก็นำไปรวมกันได้
นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าอยู่ระหว่างการทำงานของรองเลขาธิการ กกต. ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า จำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้ถูกร้องมีประมาณร้อยกว่าคน บางคนได้สั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม และไต่สวนเพิ่มเติม ส่วนที่ท้วงติงว่ากกต.ใช้เวลานาน นั้น เวลาที่กำหนดไว้เป็นเวลาที่อำนวยความยุติธรรมให้กระบวนการแต่ละลำดับไม่เกิดความล่าช้า หากช้าไปบ้างต้องมีเหตุผล
“สำนวนของคณะกรรมการชุดที่ 26 มีผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นร้อยคน เอกสารหลายพันหน้า ต้องใช้เวลา ใช้ความรอบคอบ ส่วนความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วเลือกส.ว.ระดับจังหวัด กกต.มีมติส่วนของการเลือกส.ว.ระดับจังหวัด ที่ จ.ร้อยเอ็ด ไปตั้งแต่เดือนเมษายนให้ส่งศาลดำเนินการ และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม กกต.มีมติส่งศาลเรื่องการฮั้วเลือกส.ว.ระดับจังหวัดที่จ.ยะลา ผู้ถูกกล่าวหา 32 คน จำนวนนี้มีทั้งผู้ที่ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือก” นายอิทธิพร กล่าว
นายอิทธิพร กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม ไม่ทราบจำนวนเพราะเป็นกระบวนการอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดที่ 26 ได้รับแจ้งว่าจะพยายามทำงานตามกรอบเวลา แต่ขั้นตอนกฎหมายจำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมสำหรับบางคน และให้ไต่สวนเพิ่มเติมบางประเด็น บรรดาเกือบ 200 คน เมื่อกกต.ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ สามารถแจ้งให้คณะกรรมการชุดที่ 26 สอบเพิ่มได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า อาจจะเป็นมองว่ายื้อเวลาให้กับส.ว.หรือไม่ นายอิทธิพร กล่าวว่า อาจจะถูกมองแบบนั้นได้ แต่ยืนยันว่ากกต.ไม่ได้ทำงานเช่นนั้น