รัฐสภา ประกาศ รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 68 เนื้อหาเด่นเรื่องอิสรภาพ ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องสั้น-บทกวี

รัฐสภา ประกาศผลงาน รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 68 ชนะเลิศประเภทเรื่องสั้น ‘ความฝันของแมวจร’ ส่วนประเภทบทกวี ‘หนังสือ (ไม่ถึง) ราชการ’ จากทั้งหมด 398 เรื่องสั้น 538 บทกวี
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 15 สิงหาคม ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย นางจงเดือน สุทธิรัตน์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะรองประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2568 พร้อมด้วยนายอดุล จันทรศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ นางตรีศิลป์ บุญขจร รองประธานอนุกรรมการคัดเลือกบทกวี นางนรีภพ จิระโพธิรัตน์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพานแว่นฟ้า ร่วมกันแถลงผลการตัดสินการประกวด ซึ่งเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 9 เม.ย.ที่ผ่านมา ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 936 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น 398 ผลงาน และบทกวี 538 ผลงาน
โดยรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2568 ในส่วนของรางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น ได้แก่ เรื่องสั้น “ความฝันของแมวจร” โดย รตี รติธรณ เงินรางวัล 1 แสนบาท และรางวัลชนะเลิศ ประเภทบทกวี ได้แก่ “หนังสือ (ไม่ถึง) ราชการ” โดย สุนทร พรหมเพศ เงินรางวัล 1 แสนบาท
นอกจากนี้ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น 2 รางวัล ประกอบด้วย ผลงานเรื่อง “คลุก” และ ผลงานเรื่อง “หนังสือแสดงความไม่ยินยอม” ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบทกวี 2 รางวัล ประกอบด้วย ผลงานเรื่อง “เจนเนอเรทีฟเอไอที่ไม่มีคำตอบ” และผลงานเรื่อง “เมื่อประชาชนพูด“
นางตรีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับรางวัลผ่านแว่นฟ้า เปิดโอกาสให้นักเขียนส่งผลงานทั้งประเภทเรื่องสั้น และประเภทบทกวี รวมถึงเปิดโอกาสให้นักโทษในเรือนจำได้ส่งผลงานเข้าประกวดด้วย
ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการโหยหาอิสรภาพและเสรีภาพ แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ของพานแว่นฟ้าทำให้เห็นถึงความหลากหลายในสังคมไทย การยอมรับความหลากหลายในมิติต่างๆ ที่น่าสนใจคือคนรุ่นใหม่ที่ยังมีความสนใจเขียนทั้งเรื่องสั้น และบทกวี
