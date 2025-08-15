ส.ส.ปชน. เสนอตัดงบ สธ. 3 โครงการ วงเงิน 558 ล้าน ชี้ สร้างตึกหรู-จัดอีเวนต์ ไม่เร่งด่วน

ส.ส.ปชน. เสนอตัดงบ 3 โครงการ สธ. วงเงิน 558 ล้าน แนะใช้งบแก้ปัญหาเร่งด่วน ไม่ใช่สร้างตึกหรู-จัดอีเวนต์ ก่อนสภาโหวตงบสาธารณสุข ผ่านฉลุย
เวลา 11.50 น. ที่ประชุมเข้าสู่วาระการพิจารณา มาตรา 25 กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยรับงบประมาณ โดย น.ส.กัลยพัชร รจิตโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายเสนอตัดงบประมาน 3 โครงการ วงเงินทั้งหมด 558,089,365 บาท ด้วยความกังวลว่างบประมาณปี 69 ยังไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ทั้งปัญหาการขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ การเยียวยาอุปกรณ์ให้สาธารณสุขในชายแดน รวมถึงระบบสุขภาพแบบปฐมภูมิ โดยเสนอตัดโครงการดังนี
1. โครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน ของกรมการแพทย์ วงเงิน 3,307,716,100 บาท เนื่องจากราคาแพง และเป็นหารลงทุนที่ผิดจุดในสถานการณ์แบบนี้ นอกจากนี้ งบดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างตึกเปล่า เพราะอุปกรณ์เครื่องฉายรังสีมะเร็งที่จะใช้ ก็ยังตกลงราคาไม่ได้ ซึ่งหากใช้วงเงินทั้งหมดนี้ผลิตแพทย์เพิ่ม จะได้ถึง 1,837 คน มองว่าเป็นการแก้ปัญหาตรงจุดมากกว่า จึงขอเสนอตัดงบสร้างตึกลง 15% เพิ่มจากที่อนุกรรมาธิการ (กมธ.) ตัดไป
2. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ ของกรมการแพทย์แผนไทย วงเงิน 37.4 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นงบค่าธรรมเนียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026 ไปแล้ว 23 กว่าล้านบาท ยังไม่รวมค่าจัดงาน ถือเป็นตัวอย่างของการใช้งบสวยแต่รูป มองว่าสารธารณสุขควรลงทุนในสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นรองลงมา จึงขอเสนอตัดงบประมานในส่วนนี้ลงเหลือ 23.8 ล้านบาท หากยังไม่ตัวชี้วัดที่ขัดเจน ว่าจะได้อะไรจากการจัดงาน
3. โครงการสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วงเงิน 254,213,000 บาท เป็นตึกหรูหราตกแต่งสวยงามไม่ต่างกับรีสอร์ต แต่ยังไม่มีรายเอียดห้องสำหรับการปฏิบัติงาน จึงขอเสนอตัดงบประมาณส่วนนี้ออก 15%
จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขมาตรา 25 ตามที่ กมธ.เสียงข้างมากเสนอ โดยมีผู้ลงมติ 399 คน เห็นด้วย 253 คน ไม่เห็นด้วย 121 คน งดออกเสียง 23 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 2 คน