เลขานายกฯ คาด 21 ส.ค. ‘อิ๊งค์’ แจงศาลเอง ปมคลิปเสียง ย้ำ ทุกอย่างทำด้วยเจตนาดี-เพื่อปท.

เลขานายกฯ คาด แนวโน้ม 21 ส.ค. ‘อิ๊งค์’ แจงศาลเอง ปมคลิปเสียง ย้ำ ทุกอย่างทำด้วยเจตนาดี-เพื่อประเทศชาติ
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 68 เวลา 14.02 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญ นัดไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติมจำนวน 2 ปาก คือ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม และ นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กรณีคลิปเสียง ในวันที่ 21 ส.ค. ก่อนวินิจฉัยในวันที่ 29 ส.ค. นายกฯจะไปเองหรือไม่ ว่า ถึงเวลาก็รู้เอง เชื่อว่านายกฯตัดสินใจเอง ซึ่งแนวโน้มคงไป
เมื่อถามว่า ในฐานะทีมงานของนายกรัฐมนตรีมั่นใจหรือไม่ นายพรหมินทร์ กล่าวว่า เราด้วยความบริสุทธิ์ใจทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติ และเจตนาดี ตนเชื่อว่า นี่เป็นเหตุผลสำคัญ
เมื่อถามว่า จะมีปัญหาหรือไม่หลังพยานเสนอไป 5 คน แต่ศาลรับให้ไต่สวนเพียงเลขา สมช.เพียงคนเดียว นายพรหมินทร์ กล่าวว่า ตนว่าแล้วแต่ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้น
