ทักษิณ ห่วงทหาร-หน่วย EOD มอบ ‘รองเท้าป้องกันสะเก็ดระเบิด’ 100 คู่ มาตรฐานเยอรมัน

ทักษิณ ห่วงทหาร และหน่วย EOD มอบ ‘รองเท้าป้องกันสะเก็ดระเบิด’ มาตรฐานเยอรมัน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 10 ที่ได้มามอบรองเท้าป้องกันสะเก็ดระเบิด
พล.ต.ต.สุรสิทธิ์ กล่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยทหารชุดลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า EOD (Explosive Ordnance Disposal) ที่ต้องเผชิญกับการเหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บและสูญเสียขา จึงมีความประสงค์ที่จะมอบ “รองเท้าป้องกันสะเก็ดระเบิด” ซึ่งมีนวัตกรรมสำคัญในการเพิ่มความปลอดภัยและรักษาอวัยวะสำคัญให้กับทหารที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย และหน่วย EOD ที่ต้องเผชิญกับทุ่นระเบิด
โดยมอบผ่าน พล.อ.ณัฐพล เพื่อนำไปมอบให้กับทหารชายแดน จำนวน 100 คู่ เป็นเงิน 2,500,000 บาท และมอบให้หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) จำนวน 20 คู่ เป็นเงิน 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อใช้ลาดตระเวน โดยจะเป็นการสั่งผลิตพิเศษจากโรงงานตามมาตรฐานเยอรมันที่กองทัพใช้ โดยจะทยอยส่งมอบให้ครบภายใน 30 วัน
