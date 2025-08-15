ชูศักดิ์ มั่นใจ คำชี้แจง ‘นายกฯ’ ไม่มีเจตนาทำประเทศเสียหาย ขออย่าคาดเดาไปก่อน

ชูศักดิ์ มั่นใจ ข้อชี้แจงปมคลิปเสียงครอบคลุมดี มอง 21 ส.ค. นี้ ‘อิ๊งค์’ จะไปเองหรือไม่ก็ได้ ชี้ พท. ไม่ได้วางแผน หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง ขออย่าคาดเดาไปก่อน
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง คำชี้แจงกรณีคลิปเสียง ของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีโดยภาพรวมว่า ก็เป็นข้อชี้แจงที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง ว่าข้อเท็จจริงที่เตรียมไปนั้น นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีเจตนา ไปทำให้เกียรติภูมิหรือศักดิ์ศรีของประเทศเราลดน้อยลง ซึ่งข้อเท็จจริงอันนี้ก็ตนก็เชื่อว่าเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป ตนมั่นใจในเรื่องของคำให้การ โดยรวมก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีและครอบคลุมทั้งหมด
เมื่อถามว่า ใครเป็นคนดูเรื่องข้อกฎหมายให้นายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ นายชูศักดิ์กล่าวว่า “บอกไม่ได้” เมื่อถามย้ำว่า นายชูศักดิ์ร่วมด้วยหรือไม่ นายชูศักดิ์ก็ตอบย้ำว่า “บอกไม่ได้”
เมื่อถามว่า ในวันที่ 21 สิงหาคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีควรจะต้องไปด้วยตัวเองหรือไม่ และชูศักดิ์ระบุว่า ก็เป็นสิทธิ์ จะไปก็ได้หรือจะมอบหมายก็ได้ ทั้งทนายหรือนักกฎหมาย ส่วนการไปด้วยตัวเองหรือส่งตัวแทนไปแบบไหนจะเป็นผลดีมากกว่ากันนั้น นายชูศักดิ์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงทั้งหมด ว่าเคลียร์หรือชัดเจนแล้วหรือยัง
ส่วนกรณีที่ศาลต้องธรรมนูญขอพยาน 5 แต่ได้เพียงแค่ 1 คนนั้น มองว่าจะเป็นผลดีหรือไม่ดีมากกว่ากัน นายชูศักดิ์ระบุว่า จากที่ตนดู ศาลก็มองในเรื่องของความมั่นคง เพราะความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของคำร้อง ตามที่มีการกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีไปทำลายความมั่นคงอย่างนั้นอย่างนี้ จึงมีการให้พยานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมาให้ปากคำ ซึ่งตนก็มองว่าตรง
เมื่อถามว่า ทางพรรคเพื่อไทยได้มีการพูดคุยถึงไม้หนึ่งไม้สองต่อจากนายกรัฐมนตรีหรือไม่ หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง นายชูศักดิ์กล่าวว่า ไม่ได้พูดเลย และขออย่าไปคาดเดา รอให้มันถึงเวลา ก็ค่อยแก้ไขปัญหากันไป ขณะนี้ก็ยังมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้
เมื่อถามว่า หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นจริง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะสามารถประกาศยุบสภาได้หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่า เป็นเรื่องของข้อกฎหมาย ที่มีความเห็นเป็นสองฝ่ายแค่นั้น และมองว่าคำถามนี้มันไปไกล เพราะตนมองว่าเรื่องยังไม่ถึงขนาดนั้น เราจึงยังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไป