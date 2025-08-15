กองทัพ ซัดเขมรเฟคนิวส์ รื้อลวดหนาม-ธงไทย ยันตรวจสอบแล้ว ทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม

ทบ.-ทภ.2 ยืนยัน ภาพเขมรรื้อ ถอนลวดหนาม-ธงชาติ เป็นเฟคนิวส์ คาดฝ่ายเขมรทำคอนเทนส์สร้างกระแส ให้เห็นว่าไม่อมฝ่ายไทย เตรียมประท้วงขัดข้อตกลง ‘จีบีซี’ แม่ทัพภาค 2 ยัน ทุกอย่างอยู่ที่เดิม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีคลิปทหารกัมพูชาอ้างถึงการรื้อลวดหนามหีบเพลงใกล้ฐานปฏิบัติการซำแต ใกล้ปราสาทตาเมือนธม จ.สุรินทร์ว่า อาจจะเป็นการทำภาพวีดีโอ เพื่อนำเสนอให้คนกัมพูชาเห็นการปฏิบัติการตอบโต้ไทยตามแนวชายแดน แต่หลายอย่างไม่ได้ตรงกับพื้นที่จริง อาจจะเป็นเรื่องของการใช้กราฟิกในเรื่องของสีธง ซึ่งไม่อาจใช่พื้นที่ตรงนั้น มุ่งหวังสร้างขวัญกำลังใจกับฝ่ายกัมพูชามากกว่า เพื่อแสดงท่าทีว่าได้ทำอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลวดหนาม หรือ ธง ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดน เมื่อดูจากสภาพแวดล้อมไม่ใช่พื้นที่ที่มีการอ้างถึง
“อาจจะมาทำเป็นลักษณะของการทำคอนเทนด์ ให้คนกัมพูชาเห็นว่ามีปฏิกิริยาที่ไม่เอารั้วลวดหนาม ไม่ใช่ภาพที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย ยืนยันไม่ใช่ภาพจริงที่เขาอ้างถึง ส่วนการละเมิดข้อตกลงจีบีซีในเรื่องการบิดเบือนข่าวสารนั้นเราก็คงต้องประท้วงและแสดงให้เห็นว่าไม่ควรเกิดขึ้น” พล.ต.วินธัย กล่าว
พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กองทัพบกชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพอ้างว่าเป็นการรื้อถอนลวดหนามในพื้นที่จุ๊บตะโมก บริเวณปราสาทตาเมือนธม จังหวัดสุรินทร์ โดยจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ประจำปราสาทตาเมือนธม ยืนยันว่าไม่ปรากฏเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใด ๆ ของทหารกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้าง ทั้งนี้ หากมีการรื้อถอนลวดหนามในพื้นที่จริง จะต้องมีการเข้าดำเนินการตอบโต้จากฝ่ายไทย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตแดนไทย ภายใต้มาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวด อีกทั้งจากการตรวจสอบยังพบว่า เสาธงที่ปรากฏในภาพไม่ได้มีอยู่จริงในพื้นที่ที่กล่าวอ้าง
จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ กองทัพบกประเมินว่า เป็นการจัดทำข่าวปลอมโดยฝ่ายกัมพูชา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและลดกระแสกดดันจากสังคมภายในประเทศ จากการที่ฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่คืนจากทหารกัมพูชาได้จำนวน 11 พื้นที่ หลังการสู้รบที่ผ่านมา
ขณะที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ได้สั่งการให้กองกำลังสุรนารีเข้าไปตรวจสอบ ได้รับการยืนยันว่าทั้งลวดหนามและธงชาติยังอยู่ที่เดิม ภาพที่ออกมาเผยแพร่เป็นเฟคนิวส์
ทางด้าน กองทัพภาคที่ 2 ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจง ตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเข้าปลดธงชาติไทย พร้อมรื้อถอนแนวรั้วลวดหนามแบบหีบเพลง ซึ่งฝ่ายทหารไทยได้วางเป็นแนวกั้นบริเวณฐานปฏิบัติการซำแต ใกล้ปราสาทตาเมือนธม นั้น จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า บริเวณดังกล่าวมีป้ายอักษรภาษาเขมรระบุว่า “เดโช เบาะสโบว ซำแต” ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามพื้นที่ซำแต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 500 เมตร โดยฐานเสาธงที่ปรากฏในภาพ คาดว่าเป็นเสาธงของหน่วยทหารกัมพูชาในพื้นที่ และมีการตัดต่อภาพให้เป็นธงชาติไทย ทั้งนี้ ฝั่งกัมพูชาพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ทางทหาร “เดโช เบาะสะเบา ซำแต”
กองทัพภาคที่ 2 ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด จึงขอยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่เป็นความจริง (Fake News)
