มติเคาะ อดีตปลัดเกษตรฯ-ผู้ว่าสมุทรสาคร เป็นกกต. แทน 2 คนหมดวาระ จ่อส่งสว. สอบประวัติต่อ 

คกก.สรรหากรรมการองค์กรอิสระ เคาะ ‘อนันต์-ณรงค์’ เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กกต. แทน ‘อิทธิพร-ศ.สันทัด’ ที่ครบวาระ 12 ส.ค.
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการองค์กรอิสระ ที่มีประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2 คน คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ นายณรงค์ รักร้อย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยหลังจากนี้กระบวนการส่งรายชื่อให้สมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป
ทั้งนี้ ด้วยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. และศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กกต. จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ให้ดำเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน 120 วัน ก่อนที่กรรมการจะครบวาระ
