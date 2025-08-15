แสวง มอบ รองเลขาฯกกต. คุมคดีฮั้วส.ว. ในขั้นทำความเห็น ขีดเส้นกรอบเวลา 30 วัน

แสวง มอบ รองเลขาฯ กกต.ฝ่ายสืบสวน คุมคดีฮั้ว ส.ว. ในขั้นทำความเห็นแทน กรอบเวลา 30 วัน ชี้ กกต. ยังมีอำนาจเต็ม ทำหน้าที่ต่อได้ แม้ครบวาระแล้ว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปี2567 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 ว่า อยู่ในขั้นตอนให้เลขาธิการ กกต.ทำความเห็น ซึ่งตนเองมอบหมายให้รองเลขาธิการฝ่ายสืบสวนเป็นผู้ดูแลแทน โดยมีกรอบระยะเวลา 30 วัน ซึ่งสามารถขยายเวลาได้อีกแต่จะทำให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด แต่ต้องบอว่ามีเอกสารเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้เวลาในศึกษาให้ได้ข้อเท็จจริง
เมื่อถามถึงที่มีกระแสข่าวว่าจะใช้ระยะเวลากว่า 8 เดือนนั้น นายแสวง กล่าวว่า ก็คงเป็นข่าว แต่ในทุกระดับชั้นก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนกรณีที่จะมี กกต.บางคน เกษียณอายุ และต้องมีการเลือก กกต.ใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่แทนนั้น เรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นเงื่อนไข ส่วนสำนวนก็ดำเนินต่อตามระเบียบ และกกต. ก็ยังคงทำหน้าที่อยู่ต่อไปถึงแม้จะครบวาระก็ยังปฏิบัติหน้าที่โดยมีอำนาจเต็มทุกอย่าง
เมื่อถามว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขึ้นมาหรือไม่จาก 35 ชุดที่มีอยู่ตอนนี้ นายแสวง กล่าวว่า เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีอยู่ในสำนวน คือต้องให้ความเป็นธรรมและตรวจสอบซึ่งกันและกัน ว่าสำนวนมีความครบถ้วนถูกต้อง ส่วนรูปแบบของคณะอนุกรรมการสืบสวนฯ ก็อยู่ที่ว่า กกต.จะพิจารณาอย่างไร จะตั้งใหม่หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตามที่ถูกครหาว่าคิดช้าหรือไม่นั้นขอย้ำว่า เป็นการดำเนินการตามขั้นตอน