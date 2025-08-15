มติภูมิใจไทย โหวตคว่ำร่างงบฯ 69 ชี้ จัดสรรไม่เป็นธรรม เมินท้องถิ่น

ภูมิใจไทย มีมติโหวตคว่ำร่างงบฯ 69 เหตุ จัดงบไม่ให้ความสำคัญประชาชน ส่วนใหญ่ลงงบก่อสร้าง – ครุภัณฑ์ ขณะที่งบท้องถิ่นจัดสรรไม่เป็นธรรม ทั้งที่ท้วงติงแล้ว
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคมีมติโหวตคว่ำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เนื่องจากพรรคไม่เห็นด้วยกับวิธีคิดของการจัดทำงบประมาณฉบับนี้ หากดูรายละเอียดส่วนใหญ่เป็นงบก่อสร้างและงบครุภัณฑ์ แต่เป็นงบเพื่อประชาชนจริงๆ มีน้อยมาก
นอกจากนี้ ในส่วนของงบกลางก็ไม่มีที่มา และไม่รู้ที่ไปของงบประมาณ ซึ่งพรรคมีข้อติติงไปแล้ว โดยเฉพาะงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ไม่มีความเป็นธรรม และไม่รับฟังถึงเหตุผล