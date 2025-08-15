ประกาศแล้ว รายชื่อ วปอ.รุ่น 68 บิ๊กธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ตบเท้าเรียนอื้อ ไร้ทหารกัมพูชา

ไร้ที่นั่ง เขมรใน วปอ. ประกาศชื่อ 7 ทหารต่างชาติได้สิทธิ์เรียนปีหน้า พร้อมเปิดชื่อผบ. หน่วยทหาร- ตร. ตบเท้าเข้าศึกษา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติรายชื่อ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ.ประจำปิการศึกษา 2568-2569 รุ่นที่ 68 จำนวน 294 คน ประกอบไปด้วยทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พลเรือน ภาคธุรกิจ โดยในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างประเทศจำนวนทั้งหมด 7 นาย ได้แก่
Colonel Ari Pramana Sakti สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,Colonel Aung Aungbeto สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา, Brigadier General Khairol Muzambi bin Salehin ประเทศมาเลเซีย,Captain Lin Huang สาธารณรัฐประชาชนจีน, SLTC NG Kiang Chuanbam สาธารณรัฐสิงคโปร์, Colonel Nguyen Minh Hai สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ,Captain Paul Christopher Welch เครือรัฐออสเตรเลีย โดยปีนี้ ปรากฏว่าไม่มีชื่อผู้เข้ารับการศึกษาจาก หน่วยงานความมั่นคงของกัมพูชา
แหล่งข่าว ระบุว่า ในแต่ละปีมีที่นั่งให้กับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป 7-10 ที่นั่ง โดยกัมพูชาได้รับสิทธิในฐานะประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนต่อเนื่องมาตลอดช่วง 5 -7 ปีหลัง โดยในปีนี้สภา วปอ.พิจารณาที่นั่งให้กับชาติอื่นแทน โดยไม่มีกัมพูชา
สำหรับรายชื่อสำคัญในระดับบังคับหน่วยหลักของกองทัพ เช่น พลตรีกิตติพงษ์ เนื่องชมภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23, พลตรี ฉัฐชัย มีชั้นม่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 ,พลตรียอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ,พลตรี ยุทธนา มีเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ,พลตรีศรัณย์ รอดบุญธรรม ผู้บัญชากองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, พลตรีสมพงษ์ สุขประดิษฐ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ,พลตรีสุรสีห์ ศรีวานิช ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ,พลตรีอัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ,พลตรี เอกอนันต์ เหมะบุตร รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, น.อ. ศศิน สวรรคทัต ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร ,นอ. อภิชาติ แก้วดวงเทียน ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ
ในส่วนของหน่วยงานอิสระ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เช่น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ,พล.ต.ท. สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผู้ช่วย ผบ.ตร. ) , พล.ต.ต.ทรงกรด เกริกกฤติยา ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ,พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1
ขณะที่ ภาคราชการ มีชื่อของ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิต , นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม , นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) , นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน , นายประดิษฐ์ เฟื่องฟู รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ , นายธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , นางปัณณิตา สท้ายไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา,
ด้านภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีชื่อของ นายชุยพาง กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจ IMPACT Exhibition Management Co.Ltd , นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) , ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) , นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด , นายนิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) , นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) , รศ.รุ่งเรือง พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิสแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด , นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) , นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา บริษัท อีซูซุ สยามซิตี้ และ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสอาด ส.ส.
