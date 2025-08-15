เลขาป.ป.ช. เผยคดี 44 ส.ส.ก้าวไกล อยู่ขั้นพิจารณาข้อแก้ต่าง ชี้สำนวนมากอาจกระทบกรอบเวลา

‘สาโรจน์’ เผย คดี 44 ส.ส.ก้าวไกล อยู่ระหว่างพิจารณาข้อแก้ต่าง ยัน ดำเนินการอย่างเป็นธรรม หาก สส. ขอให้ไต่สวนเพิ่มเติม สำนวนมากอาจกระทบกรอบเวลาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า ในคดีมาตรฐานจริยธรรมของ 44 ส.ส. อดีตพรรคก้าวไกล ที่ร่วมเสนอชื่อแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 ว่า ขั้นตอนแก้ข้อกล่าวหาดำเนินการครบถ้วนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหา และพิจารณาตามคำร้องขอของผู้ถูกร้อง ในกรณีที่อาจจะขอให้ไต่สวนเพิ่มเติม
เมื่อถามถึงการที่จำนวนผู้ถูกร้องมีมาก จะส่งผลถึงกรอบเวลาการพิจารณาหรือไม่ นายสาโรจน์ กล่าวว่า เมื่อมีผู้ถูกกล่าวหาหลายราย มีรายละเอียด พยานหลักฐานมาก ก็อาจจะใช้เวลาในการสรุปสำนวนมากกว่า ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
