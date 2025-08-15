นิติพล กังขา กระทรวงทรัพย์ฯ โครงการสร้างหัวหาดเทียม ลงบ้านรัฐมนตรี ไร้รายละเอียดส่อเลี่ยงทำ EIA

นิติพล กังขา “กระทรวงทรัพย์ฯ” จัดงบ ‘โครงการสร้างหัวหาดเทียม’ ลงบ้านรัฐมนตรี ชี้ ไร้รายละเอียดส่อเจตนาไม่ทำ EIA เลี่ยงการตรวจสอบของสภา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เปิดเผยถึงการอภิปรายในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วาระ 2 และวาระ 3 ถึงโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมติดตั้งหัวหาดเทียมผสมผสานแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายนิติพล กล่าวว่าอาจเป็นการหลีกเลี่ยงการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) และมีความซ้ำซ้อนไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วน เนื่องจากพื้นที่มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นอยู่แล้ว ไม่มีความเสี่ยงที่ชายหาดจะหายไป นอกจากนี้ ยังส่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เพราะเป็นการชงงบลงพื้นที่ จ.ประจวบคิรีขันธ์ ของตัวเองจึงเป็นห่วงว่าอาจผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 144 ได้
นายนิติพล กล่าวว่า ส่วนกรณีการเลี่ยง EIA ประเด็นที่ติดใจก็คือ โครงการนี้เสนอขึ้นมาโดยไม่มีความชัดเจน ไม่มีใครเห็นเอกสารอะไรเลย กรรมาธิการก็ไม่ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าโครงการท่านเป็นแบบไหน บอกกว้างเป็นทะเลว่า เป็นโครงการฟื้นฟูธรรมชาติโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน ท่านอาจบอกว่าการเอาหินไปวางทำได้เพราะก้อนหินเป็นธรรมชาติ แต่คำถามคือถ้าหินนั้นวางเป็นแนวทิ่มออกไปเป็นเส้นๆในทะเลไม่ต่างจากโครงสร้างแข็ง แบบนี้ต้องทำ EIA หรือไม่
“สิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งของโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณลงไปในจังหวัดของรัฐมนตรีโดยไม่มีการศึกษาก่อน ถ้าจำเป็นต้องทำ ก็ทำได้ แต่ต้องเอาผลการศึกษามายืนยัน และไม่รู้ว่าจะทำแบบไหน และจะฟื้นฟูชายหาดได้อย่างไร มันต่างจากแนวกันคลื่นเดิมตรงไหน ท่านไม่มีการศึกษาข้อเท็จจริงใดๆมาเสนอแต่กลับตั้งเป็นโครงการเพื่อของบประมาณเลย โดยกรรมาธิการก็ไม่ชี้แจงว่าเป็นโครงสร้างแบบใด“ นายนิติพล กล่าว
นายนิติพล กล่าวว่า การทำแบบนี้คือเจตนาเลี่ยง EIA เลี่ยงการตรวจสอบชัดเจน ถ้ามั่นใจว่าการทำหัวหาดเทียมเป็นเรื่องจำเป็นจะกลัวทำไม ทำ EIA ไปเลยจะได้รู้กันไป ผมไปคุยกับนักวิชาการ นักอนุรักษ์ หรือกระทั่งประชาชนในพื้นที่ก็งงมาก ทำไมเร่งด่วน อยากทำก็ทำ นี่คือภาษีของพี่น้องประชาชน ทุกอย่างควรชัดเจนอธิบายได้ ไม่ใช่ตั้งชื่อแบบหนึ่งเพื่อเลี่ยง EIA แต่พอเสร็จออกมาเป็นอีกอย่างและดีไม่ดีอาจทำร้ายธรรมชาติมากกว่าเดิมเหมือนโครงการกำแพงกันคลื่นที่ไม่ต่างจากเพชรฆาตชายหาดทั่วภาคใต้และต้องตามแก้กันในวันนี้ หากนี่เป็นการทำโครงการที่ไม่มีความจำเป็นและซ้ำซ้อนก็ไม่ต่างจากมะเร็งร้ายของการทำงบประมาณผลาญเงินพี่น้องประชาชนทุกคน ตนจึงเสนอให้ตัดโครงการนี้