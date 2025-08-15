ส.ว.สำรอง เตือน ส.ส.ปชน. บี้ตัดงบพศ. เสี่ยงขัดรธน. ม.67-มาตรฐานจริยธรรม

ส.ว.สำรอง เตือน ส.ส.ปชน. บี้ตัดงบฯ พศ. เสี่ยงขัดรธน. ม.67 – มาตรฐานจริยธรรม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ดร.ณพลเดช มณีลังกา ส.ว.สำรอง กลุ่ม 16 จ.เชียงราย และ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณปี 2569 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยมีการการพิจารณามาตรา 27 ซึ่งเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี รวมวงเงิน 43,111 ล้านบาท นายภัณฑิล น่วมเจิม ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ได้อภิปรายงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 5,518 ล้านบาท โดยมีข้อสังเกตว่าการใช้จ่ายเงินบางส่วนเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา เช่น งบบุคลากร 1,642 ล้านบาท ที่นำไปให้พระ ซึ่งขัดต่อหลักธรรมคำสอน และเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต หรือเงินเดือนพระ 1,233 ล้านบาท ที่ใช้เงินภาษีจ่ายเป็นเงินเดือนพระสงฆ์ จึงเสนอให้ตัดงบประมาณส่วนนี้ นอกจากนี้ยังเสนอปรับลดงบอุดหนุนปกครองคณะสงฆ์ เงินเดือนรายปี และพัดยศ จาก 16 ล้านบาท เหลือ 8 ล้านบาท รวมถึงงบประมาณพระวินยาธิการหรือตำรวจพระ ปีละ 3 ล้านบาท ที่พบการทุจริตและซื้อขายตำแหน่ง ขณะที่นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน ได้อภิปรายในมาตราเดียวกัน ว่างบสำหรับการเผยแผ่และส่งเสริมพุทธศาสนาใช้งบหลายร้อยล้านบาทแต่พบปัญหาความไม่คุ้มค่า ไม่ทั่วถึง และไม่โปร่งใส เช่น โครงการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานในอินเดียและเนปาล และงบอุดหนุนวัดไทยในต่างประเทศ 7 ล้านบาท ให้ 39 แห่ง แต่ผู้ได้รับประโยชน์ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามงบประมาณ พร้อมเสนอให้ตัดงบประมาณในหมวดนี้และยกเลิกโครงการทั้งหมด
ดร.ณพลเดชกล่าวว่า การอภิปรายในการพิจารณางบประมาณครั้งนี้ ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเอง หากมีเจตนาที่จะไม่ให้รัฐอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 กำหนดให้รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น โดยเฉพาะการสนับสนุนการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท รวมถึงมีมาตรการป้องกันการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชน การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนที่มีเจตนาโจมตีศาสนาและเสนอให้แยกรัฐออกจากศาสนา รวมถึงตัดงบประมาณในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา จำนวน 5,000 ล้านบาท อาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 67 อย่างชัดเจน และอาจขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบถึงขั้นยุบพรรค หรือหากมีการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อาจสามารถนำไปสู่การพิจารณาความผิดตามกฎหมายได้
