สภาฯฉลุยงบ69 เห็นชอบ 257 เสียง พิชัย ยันจะใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์-โปร่งใส-เป็นประโยชน์

ผ่านฉลุย สภาฯ ไฟเขียวงบ69 เห็นชอบ 257 ต่อ 230 ด้าน ‘พิชัย’ ขอบคุณสภาฯ ยันจะใช้งบให้ตรงตามวัตถุประสงค์โปร่งใส-เป็นประโยชน์ต่อปชช.และประเทศ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีการตั้งวงเงินงบประมาณ จำนวน 3.78 ล้านล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ใช้เวลาอภิปรายตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม ก่อนลงมติเมื่อเวลา 22.50 น. โดยผลลงคะแนนเห็นด้วย 257 เสียง ไม่เห็นชอบ 230 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
โดย นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) กล่าวขอบคุณว่า ขอบคุณสมาชิกที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบฯ 2569 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความจำเป็นความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการสำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอแนะและขอความห่วงใยที่สบายชี้เสนอแนะตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณมากที่สุด
นายพิชัยกล่าวต่อว่า ตนขอบคุณกมธ.วิสามัญทุกคนที่เสียสละเวลาและร่วมกันพิจารณางบประมาณรายจ่ายฉบับนี้อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนข้อสังเกตของกมธ.ฯที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ รัฐบาลจะนำไปประกอบต่อการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
นายพิชัยกล่าวด้วยว่า ตนขอให้ความมั่นใจว่า นโยบาย มาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้ จะนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยรัฐบาลจะทำการดูแลเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และบรรลุสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความมุ่งมั่นของสมาชิกทุกคน
จากนั้นประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา 22.57 น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุดเศร้า ชาวศรีสะเกษ อาลัย ด.ช.-ด.ญ. เสียชีวิต เหตุบรรทุกเสียหลักชนรถตู้นักเรียน
- สุทิน ลั่นเพื่อไทยผ่านมาเยอะ พร้อมรับทุกสถานการณ์ มั่นใจเจตนาดีนายกฯ อยากใช้สันติแก้ชายแดน
- ชาวบ้านแสนพันพ้นทุกข์ แหล่งน้ำบาดาลระยะไกลฯ สร้างสุข ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง
- องค์การสวนสัตว์ฯ ตั้ง ‘วิชา มหาคุณ’ พร้อมคณะตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ถูกร้องเรียน