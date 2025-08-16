กต. นำคณะทูตลงพื้นที่ศรีสะเกษ สำรวจความเสียหายจากเหตุปะทะชายแดน ก่อนพาขึ้นภูมะเขือดูเก็บกู้ทุ่นระเบิด

กต. นำคณะทูต 33 ประเทศ ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ดูพื้นที่เสียหาย จากเหตุปะทะชายแดน สำรวจแนววางทุ่นระเบิดกัมพูชา
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กทม. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อชี้แจงข้อมูลและเหตุผลเกี่ยวกับการดำเนินการของไทย โดยมีคณะทูตและผู้แทน จำนวน 36 คน แบ่งเป็น 33 ประเทศ 1 องค์กร 2 องค์การระหว่างประเทศ สื่อมวลชนไทยและสื่อต่างประเทศ เข้าร่วม
ทั้งนี้ ก่อนออกเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศได้บรรยายข้อมูลก่อนออกเดินทาง ให้แก่คณะ โดยนายมาริษกล่าวกับคณะทูตว่า ขอบคุณที่ร่วมเดินทาง และหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลด้วยตาตัวเองถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเดินทางออกไปยัง จ.ศรีสะเกษ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการลงพื้นที่ของคณะทูตและผู้แทน จุดแรก จะเดินทางไปยังโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพบก กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย จากนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะนำคณะทูตและสื่อมวลชน ขึ้นไปยัง ภูมะเขือ และฐานปฏิบัติการ เพื่อดูภูมิประเทศ เยี่ยมชมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ภูมะเขือ
