โหวตผ่านงบ เจอ 8 งูเห่าหนุน ภูมิใจไทยก็มี-ก๊วนกำแพงเพชร ส่งสัญญาณแยกบิ๊กป้อม 

เช็กเสียง ส.ส.ไฟเขียวงบ 69 พบ 8 ส.ส.งูเห่าฝ่ายค้านโหวตหนุนด้วย ฟากรัฐบาลไม่มีแตกแถว ขณะ ‘บิ๊กป้อม-เฉลิม อยู่บำรุง’ ไม่พบลงมติใดๆ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โหวตผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ด้วยคะแนน 257 ต่อ 230 งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบพบว่า เสียงเห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นของพรรคร่วมรัฐบาล ภายใต้เสียงที่ปริ่มน้ำนั้น โดยพรรคเพื่อไทย (พท.) ลงมติปกติ แม้กระทั่ง นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ก็ลงมติเห็นด้วย ขณะที่ นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมขณะนั้น งดออกเสียง
ส่วน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่พบการลงมติใดๆ ขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ลงมติเห็นด้วย มีเพียง นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ส.ส.เพชรบุรี ที่ไม่พบการลงมติใด ส่วนพรรคกล้าธรรม (กธ.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และพรรคประชาชาติ (ปชป.) เห็นด้วย ยกเว้นนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ไม่พบการลงมติใดๆ
อย่างไรก็ตาม สำหรับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ก่อนหน้านี้พรรคประชาชน (ปชน.) พรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) และพรรคเป็นธรรม (ปธ.) ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะโหวตคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2569 แต่จากการตรวจสอบพบว่า พรรค ปชน.ลงมติไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วย มีเพียง น.ส.กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ ส.ส.ชลบุรี ที่ลงมติเห็นด้วย
ขณะที่ พรรค ภท.ลงมติไม่เห็นด้วยยกพรรค มีเพียง 1 เสียงที่สวนมติพรรคคือ น.ส.ประภา เฮงไพบูลย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ ลงมติเห็นด้วย โดยก่อนหน้านี้ น.ส.ประภา เป็น 1 ใน 3 ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคหนุนพรรค พท.ให้ถอนร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร หรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้พรรค ภท.ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอให้พักการทำกิจกรรมพรรคไว้ก่อน
ส่วนพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 19 เสียง ส่วนใหญ่โหวตไม่เห็นด้วย มีเพียง น.ส.กาญจนา จังหวะ ส.ส.ชัยภูมิ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร และ นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร ที่ลงมติเห็นด้วย ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรค ไม่พบการลงมติ
สำหรับพรรค ทสท. 6 เสียง พบว่ามี 3 เสียงที่ลงมติเห็นด้วย ได้แก่ นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางสุภาพร สลับศรี ส.ส.ยโสธร ขณะที่พรรคเป็นธรรม 1 เสียง นายกัณวีร์ สืบแสง ลงมติไม่เห็นด้วยสอดคล้องกับจุดยืนพรรคร่วมฝ่ายค้าน