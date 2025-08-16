สุทิน ลั่นเพื่อไทยผ่านมาเยอะ พร้อมรับทุกสถานการณ์ มั่นใจเจตนาดีนายกฯ อยากใช้สันติแก้ชายแดน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนาของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมว่า คดีนี้ไม่มีใครคาดหมายออกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาโดยกรอบอะไร หลักฐานอะไร สุดแท้จะคาดเดาได้ แต่พรรคเพื่อไทยมั่นใจในเจตนาของ น.ส.แพทองธารว่าเป็นเจตนาดี เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนตามแนวทางสันติ ไม่ให้ลุกลามเป็นความรุนแรง ขณะนี้เราทำได้เพียงรอรับฟังคำวินิจฉัยของศาล ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราก็เคารพคำวินิจฉัยของศาล
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมรับผลคำวินิจฉัยอย่างไรบ้าง นายสุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยแต่พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ เราผ่านสถานการณ์ต่างๆมาเยอะ สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์