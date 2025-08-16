เลขาฯ ปชน. นำทีมส่ง แม้ว สุทัศน์ สมัครชิงเก้าอี้เชียงราย มั่นใจ คนพื้นที่ ทำงานกับพรรคมานาน

เลขาฯ พรรคประชาชน นำทีมส่ง แม้ว สุทัศน์ สมัครชิงเก้าอี้เชียงราย มั่นใจ คนพื้นที่ ทำงานพรรคมานาน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ. เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาขิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาเพิกถอนสถานะการเป็น ส.ส.และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลานาน 10 ปี
โดยวันนี้เป็นเปิดรับสมัครเป็นที่ 4 ได้มีทาง นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน นำ นายสุทัศน์ ยาละ เดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มประชาชนและผู้สนับสนุนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่ง
ทั้งนี้นายสุทัศน์ จบการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมในจังหวัดเชียงราย เคยเป็นคณะกรรมการภาคประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดเทิง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตารวจภูธร อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลหล่ายงาว จังหวัดเชียงราย
นายสุทัศน์ กล่าวว่าตนทำงานหนักมากกว่าจะได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากทางพรรคจนเข้าสมัครได้ ก็พร้อมที่จะลุยหาเสียงอย่างเต็มที่ โดยตนมั่นใจในความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประชาชน จะได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานให้กับประชาชน โดยทุกวันนี้พี่น้องประชาชนทราบดีว่า มีปัญหาอะไรบ้างแล้วการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร ซึ่งประชาชนไม่ต้องตอบ ขอให้ไปตอบในการลงคะแนน เชื่อว่าประชาชนก็คงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ถ้าหากการเมืองดี ปากท้องดี อนาคตก็จะดีไปด้วย ซึ่งวันเลือกตั้ง 14 กันยายน ก็ขอให้ประชาชนสละเวลามาลงคะแนนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านเราได้อย่างมั่นคงและแน่นอน
นายศรายุทธิ์ กล่าวว่าการที่พรรคตัดสินใจส่งผู้สมัครช้า เพราะต้องใช้การพิจารณ่อย่างรอบครอบ ซึ่งการเลือกตั้งเกิดกะทันหันทางพรรคไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าจึงใช้เวลาบ้าง ส่วนการเลือกทางคุณสุทัศน์ เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครเนื่องจากเป็นคนที่เหมาะสม มีการเข้าสังคม และจิตอาสาทำงานเพื่อประชาชนมาโดนตลอด อีกทั้งเคยช่วยงานพรรคมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่แล้ว และเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งอยากฝากให้ประชาชนเลือกเข้าช่วยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นายพิเชษฐ์ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 จำนวน 31,588 คะแนน รองลงมาคือนายประหยัด เสียงดัง จากพรรคประชาชน (เดิมพรรคก้าวไกล) จำนวน 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน ฯลฯ
เดิมทีหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าการเลือกตั้งซ่อมหนนี้ จะมีผู้สมัครลงชิงชัยกันอย่างน้อย 4-5 คน แต่พอเปิดรับสมัครมาจนถึงวันนี้มีผู้เดินทางมาสมัครเพียง 2 คน โดยคนแรกคือนายสง่า พรมเมือง ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่เดินทางมาสมัครในวันแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา และมีนายสุทัศน์ เดินทางมาสมัครเป็นคนที่สองเท่านั้น และในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันสุดท้าย จะมีผู้สมัครเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะยังไม่มีรายงานว่าจะมีผู้สมัครรายใดแจ้งความประสงค์ว่าจะมาลงสมัครเลย โดยเฉพาะทางน.ส.มิรันตี บุญแก้ว ที่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเคยลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทย ปัจจุบันมีการย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ที่คาดว่าจะลงมาแก้มือเพราะครั้งก่อนพลาดท่าได้อันดับที่ 3 ไป ตอนนี้ก็ยังเงียบ