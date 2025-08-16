นายกฯยันไม่ลาออก พร้อมไปแจงเอง ศาลนัดไต่สวน ตรงวันเกิดพอดี ด้าน สรวงศ์รับเป็นห่วง 

“นายกฯอิ๊งค์” ยันไม่ลาออก พร้อมไปแจงศาลเอง “สรวงศ์” ย้ำ พท.เชื่อในความบริสุทธิ์ใจ รับกังวลเพราะมีผลต่ออนาคตการเมืองของนายกฯ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาวันที่ 21 สิงหาคมนี้ ว่า จากที่ได้พูดคุยกับ น.ส.แพทองธารที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมนั้น เห็นท่านบอกว่า จะไปศาลด้วยตัวเอง เพราะตรงกับวันคล้ายวันเกิดพอดี ซึ่งก็ไม่ได้พูดคุยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ เนื่องจากในส่วนของคดีความ ทางนายกฯ มีทีมทนายดูแลอยู่แล้ว ทุกคนในพรรคก็ทำได้เพียงให้กำลังใจ
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยได้มีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากนายกฯเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง นายสรวงศ์ กล่าวว่า ไม่มีเลย เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของนายกฯ และทุกอย่างก็ต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด ก็รอดูแล้วกัน
เมื่อถามว่า ขณะนี้ภายในพรรคเพื่อไทยมีความกังวลใจในเรื่องนี้หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ถามว่ากังวลหรือไม่ก็กังวลใจ ทุกคนก็เป็นห่วงในฐานะนายกฯ และในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะหากถูกศาลพิพากษาขึ้นมาอาจส่งผลกระทบทางการเมืองของตัวนายกฯเอง ซึ่งท่านก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ใจกับสิ่งที่ทำไป และได้ยืนยันกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าจะไม่มีการลาออกจากตำแหน่ง
เมื่อถามว่า หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาจริงๆ แคนดิเดตคนสุดท้ายของพรรคเพื่อไทย อย่าง นายชัยเกษม นิติสิริ ยังมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถเข้ามาดูแลในส่วนนี้ได้ นายสรวงศ์ กล่าวว่า เรื่องนี้นายชัยเกษมก็เคยพูดแล้วว่า การที่เข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ทุกคนต้องมีความพร้อมอยู่แล้ว ทุกอย่างอยู่ที่ช่วงเวลาและโอกาสเท่านั้นเอง ซึ่งหากถึงจุดนั้นจริงๆ ก็ต้องดูว่า จะเป็นอย่างไรต่อ แต่หากถามความพร้อม นายชัยเกษมก็มีความพร้อม ส่วนเรื่องปัญหาสุขภาพไม่ต้องเป็นห่วง เพราะนายชัยเกษมก็มีการทำกิจกรรมร่วมกับพรรคอยู่ตลอด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทั้งกำลังใจของตัวนายกฯและกำลังใจภายในพรรคเพื่อไทยก็ยังดีอยู่ ไม่ได้มีอะไร