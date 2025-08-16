เปิดผลการประชุม RBC ทหารไทย-กัมพูชา ตั้งชุดประสานงาน ไทยยันไม่รื้อลวดหนาม ต.แหลมกลัด

เปิดผลการประชุม RBC ทหารไทย-กัมพูชา เห็นพ้อง 13 ข้อ ตั้งชุดประสานงาน ไทยยันไม่รื้อลวดหนาม ต.แหลมกลัด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม ที่โรงแรมบ้านทะเลภู รีสอร์ท อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรีตราด (ผบนย.และผบ.กปช.จต.) ในฐานะประธานฝ่ายไทยร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา สมัยวิสามัญ พร้อมคณะฝ่ายไทย ประกอบด้วย น.อ.ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะนาวิกโยธินตราด(ผบ.ฉก.นย.ตราด) นายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจ.ตราด,ปลัดจังหวัดตราด นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัด
นายเชิดศักดิ์ ชุมนาเสียว นายอำเภอคลองใหญ่ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องร่วม มีพลตรีอุย เฮียง ผู้บัญชาการทหารภูมิภาค 3 ในฐานะประธานฝ่ายกัมพูชา พร้อมคณะประกอบด้วย คุณหญิงมิถุนา ภูทอง ผู้ว่าราชการจ.เกาะกง พลตรีมุน ซาเมอดี รองผบ.ภูมิภาคทหารที่ 3 พลเรือตรีสด ซาเรือน รอบผบ./เสธ นปก.ชฝ.กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 30 คน
ทั้งนี้ ก่อนการเข้าประชุมในเวลา 10.30-12.00 น. เพื่อประชุมหาข้อสรุประหว่างประธานทั้ง 2 ฝ่าย พล.ร.ท.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ จะนำข้อสรุปในระดับเลขานุการที่ประชุมไปเมื่อวานนี้มาหารือระหว่างกัน หลังจากนั้นจะได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างกันตามกรอบบันทึกข้อตกลง 13 ข้อ ที่ทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงกันแล้ว และทางผบ.กปช.จต.จะทำการแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชน
อย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุม ทางพล.ร.ท.อภิชาติ ได้กล่าวสรุปผลในการหารือครั้งนี้ เพียงสั้นๆว่า การประชุม RBC การประชุมคณะกรรมการเขตแดนภูมิภาค (RBC) วาระพิเศษครั้งนี้ จัดขึ้นตามข้อตกลงจากการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (GBC) ที่ให้ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกัน โดยที่ประชุมได้ยืนยันและเห็นชอบร่วมกันในข้อตกลง 13 ข้อจากการประชุม GBC ก่อนหน้านี้ โดยทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในด้านการสร้างความเข้าใจ ลดความตึงเครียด และรักษาสันติภาพตามแนวชายแดนและทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งชุดประสานงานในพื้นที่ตั้งแต่ ผบ.กองกำลังจนถึงระดับผบ.หน่วยในพื้นที่ โดยจะมีการหารือในการจัดตั้งการประชุม RBC ครั้งต่อไป
ส่วนบรรยากาศการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยมิตรไมตรีและความจริงใจ ทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป
ผบ.กปช.จต.กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ที่มีการปรากฏว่าเรื่องทหารกัมพูชา เดินเข้ามาหาทหารไทยในพื้นที่ตำบลแหลมกลัด เพื่อให้ทหารไทยนำลวดหนามออกนั้น ทางผบ.กปช.จต.ระบุว่า ไม่อยู่ในพื้นที่ของทหารภูมิภาคที่ 3 แต่อยู่ในพื้นที่ทหารภูมิภาคที่ 5 ซึ่งทางทหารไทยไม่ได้รื้อถอนตามที่มีการร้องขอ
ทั้งนี้ น.อ.ภริศวร์ กล่าวว่ากรณีที่ทหารกัมพูชาได้ขอให้ทหารไทยได้นำลวดหนามออกจากพื้นที่ในตำบลแหลมกลัด ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์นั้นทางฉก.นย.ตราดได้แจ้งให้ทหารกัมพูชาว่า จะไม่ดำเนินการนำลวดหนามออก เนื่องจากเราต้องการป้องกันพื้นที่อาณาเขตของไทย ซึ่งทหารกัมพูชาเข้าใจและออกจากพื้นที่ไปแล้ว ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
พล.ร.ท.อภิชาติ กล่าวกับสื่อสั้นๆว่า บรรยาการการประชุมเป็นไปด้วยดีทั้งสองวัน และเป้าประสงค์มุ่งไปที่ข้อตกลงทั้ง 13 ข้อ โดยต้องการให้เกิดความผาสุกในพื้นที่ของทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในเรื่องทุ่นระเบิดนั้นมีการพูดคุยระหว่างกัน แต่ต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งต่อไปและผลสรุปทั้งหมดจะนำเสนอในที่ประชุม GBC ต่อไป
