วิสุทธิ์ บี้ส.ส.ปชน.แจ้งความ ล่าตัวคนดีล 10 โลซื้องูเห่า จะได้ชัดของจริง หรือแค่พวกต้มตุ๋น  

“วิสุทธิ์” ชี้คลิปเสียงซื้อเสียงโหวตผ่านกม.หวังดิสเครดิตรบ. แนะแจ้งความดำเนินคดี ทำเรื่องให้กระจ่างชัด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวกรณีคลิปเสียงการซื้อโหวต ส.ส.พรรคประชาชน เพื่อให้ลงมติผ่านร่างกฎหมาย เป็นการดิสเครดิตรัฐบาลหรือไม่ว่า ฟังดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น แต่ข้อเท็จจริงพี่น้องประชาชนคงได้เห็นแล้วว่าพรรคประชาชนไม่ได้มาลงคะแนนให้กับรัฐบาล แต่การปูดข่าวว่ามีคนนำเงินไปให้ จริงๆ เรื่องนี้ต้องทำให้กระจ่างชัด ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ่งสำคัญคือต้องให้ทุกคนทราบในข้อเท็จจริง แนวทางคือควรจะแจ้งความดำเนินคดี เพราะวิธีการแบบนี้เหมือนเป็นการหลอกลวง ต้มตุ๋น ต้องทำให้ชัดเจนว่าใครโทรเข้ามา เพราะเส้นทางโทรศัพท์ตามได้อยู่แล้ว ดำเนินการให้ชัดเจน ถูกต้อง ประชาชนจะได้เข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ได้มีข้อเท็จจริงเลย
นายวิสุทธิ์กล่าวต่อว่า ทุกอย่างต้องกระจ่างชัด จะได้ตามได้ว่าเป็นใคร พรรคการเมืองไหนต้องเปิดเผย อย่าพูดกำกวมให้คนคิดสารพัด คิดบวกคิดลบกับพรรคการเมืองบางพรรคกับรัฐบาลก็ไม่ถูกต้อง ซึ่งวิธีการที่ถูกต้องคือดำเนินการด้วยการแจ้งความ ทุกอย่างต้องให้ชัดเจน ในการเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหน ออกมาอย่างนี้ก็ต้องตามจับผู้หญิงคนที่เขาว่าออกมาให้ได้ จะรู้ว่าพรรคการเมืองไหนที่ใช้มา
“ต้องทำให้ชัดเจน เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิดว่าในสภามีการซื้อเสียงกันด้วยหรือ งบประมาณ ผมบอกว่าจะผ่าน 10-20 เสียงเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเรายอมรับว่าเราเป็นเสียงปริ่มน้ำ แต่ทุกคนถึงเวลามาประชุมจริงๆ ก็ครบ” นายวิสุทธิ์กล่าว
เมื่อถามว่า งบประมาณปี 2569 ผ่านแล้วหลังจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรต่อไป นายวิสุทธิ์กล่าวว่า เรื่องงบประมาณหลังจากนี้ต้องส่งให้วุฒิสภาพิจารณาก่อน และขณะนี้รัฐบาลรีบทำอย่างหนัก คือการปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซาก การจัดระเบียบสังคม แหล่งมั่วสุมต่างๆ ซึ่งตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้การแต่ละจังหวัดดำเนินการอย่างหนัก ผลจะปรากฏตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวไว้ว่าภายใน 3 เดือน สิ่งที่สำคัญคือ สินค้าการเกษตร รัฐบาลต้องกลับมาทำให้ดีขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน เรื่องชายแดนขณะนี้รัฐบาลทำได้ดีอยู่แล้ว มั่นใจว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ส่วนงานสภาหลังจากนี้มีหลายเรื่องที่ต้องเร่งทำ และถือว่าครั้งนี้ได้เห็นว่าแม้เสียงปริ่มน้ำ ต้องมีความรักและความสามัคคีกันในพรรคร่วมรัฐบาลเดินหน้าได้เต็มที่ ไม่มีอะไร