เพื่อไทย ยันชัด เสียงปริ่มน้ำ ไม่เป็นอุปสรรค ผ่านฉลุยงบ’69 รับมีฝ่ายค้าน มาขออยู่รบ.เพิ่ม

‘ดนุพร’ ชี้ เสียงรัฐบาลปริ่มน้ำไม่เป็นอุปสรรค บอก ต้องเช็กรายชื่ออีกครั้งใครอยู่-ใครหาย-สรุปแล้วเสียงรบ.มีกี่เสียงกันแน่
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ว่า ภาพรวมเรียบร้อยดีทั้งฝ่ายค้าน และรัฐบาลเองต่างตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองในการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ถือว่า ทำงานได้ดี มีข้อแนะนำดีๆ เป็นประโยชน์จากฝ่ายค้านที่ฝ่ายรัฐบาลก็รับฟังและต้องนำมาปรับปรุงการทำงบประมาณในปีถัดไป
เมื่อถามว่า เสียงของรัฐบาลที่ปริ่มน้ำที่สุดท้ายสามารถผ่านร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ มองว่ามีอุปสรรคอะไรหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า ไม่ จริงๆ หลังจากที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไป เราก็ทราบเสียงของเราอยู่แล้วว่าตัวเลขเราอยู่ที่เท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่เคยมานั่งนับจริงๆ ว่ามีใครมาบ้าง เพราะบางคนเคยอยู่ฝ่ายค้านมาวันนี้ก็ขอมาอยู่กับฝ่ายรัฐบาล แต่ทั้งนี้ทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ก็ทำงานหนักในการที่คอยเช็กเสียงและประสานกับพรรคร่วมรัฐบาลหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะเราเข้าใจเสียงว่าวันนี้เสียงของเราเกินครึ่งมาไม่เยอะ ฉะนั้น ก็ทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น
เมื่อถามว่า เสียงที่โหวตเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว หากตัดออกเสียงของฝ่ายค้านที่โหวตให้ 8 เสียง จะถือว่าเกินกึ่งหนึ่งมาแค่ไม่กี่เสียง มองอย่างไร นายดนุพร กล่าวว่า ต้องไปเช็ก เพราะมีบางพรรคเขาแจ้งมาว่ามีสมาชิกป่วยอยู่ต้องเข้าโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ต้องไปเช็กว่าหากตัดเสียงของฝ่ายค้านออก เรามีเสียงเท่าไหร่กันแน่ มีส่วนไหนหายไปบ้าง ซึ่งในส่วนของพรรค พท.เรามีการเช็กละเอียดทุกมาตราเลยว่าใครไม่ได้โหวตวาระ 2 บ้าง เราเช็กกันทุกมาตรา โดยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ก็มีเพื่อนสมาชิกบางท่านลงมติแล้ว แต่ผลลงมติกลับไม่ขึ้น เพราะมีความขัดข้องของเครื่องลงคะแนน ทำให้ต้องมีการขอลงมติผ่านไมโครโฟนว่าไม่ได้หายไปไหน
เมื่อถามว่า สรุปแล้วขณะนี้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลมีกี่เสียง เพราะหากดูยอดรวมตั้งแต่ที่พรรค ภท.ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแรกๆ จะมีอยู่ทั้งหมด 261 เสียง นายดนุพร กล่าวว่า เดี๋ยวต้องไปไล่เช็กรายชื่อของพรรค พท. และพรรคร่วมรัฐบาลว่าหายกี่คนกันแน่ เพราะอะไรกันแน่ ตอนแรกตนเข้าใจว่า 257 ที่โหวตเห็นชอบเป็นเสียงของรัฐบาลหมด แต่เพิ่งเห็นจากข่าวว่ามีฝ่ายค้านโหวตให้เรา 8 เสียง