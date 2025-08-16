การเมือง

กองทัพบกเตรียมนำสื่อยักษ์ใหญ่ต่างประเทศ ลงพื้นที่จริงชายแดนไทย-เขมร สัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความระบุว่า  ไม่มี lobbyists ครับงานนี้ กองทัพบก เตรียมนำ สื่อสำนักข่าวต่างประเทศ ลงพื้นที่จริงสัปดาห์หน้า สื่อจริง สำนักข่าวจริง !! ( Ex. Reuters, AFP…) เพื่อเล่าเรื่องจริง สู่นานาชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพบกจะนำสื่อมวลชนต่างชาติ เดินทางไปยังกองกำลังสุรนารี (กกล.สุรนารี) จังหวัดสุรินทร์ เพื่อฟังคำชี้แจง จากนั้นเดินทางเข้าไปในพื้นที่พลเรือน ที่โดนโจมตีจากกัมพูชา เช่น โรงพยาบาลโรงเรียน วัด และ บ้านเรือนประชาชน

จากนั้นไปยังพื้นที่ที่รวบรวมกับระเบิดที่ทางเจ้าหน้าที่เก็บกู้ได้โดย Tmac ก่อนจะให้ชมการปฎิบัติการทำลายวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากการปะทะ ในห้วงที่ผ่านมา

