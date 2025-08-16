จิรายุ เดือดไมเคิล รับจ้างเขมรเซตฉากใส่ร้าย ท้ามาไทยฟรี อาสาพาไปไลฟ์สดในทุ่งกับระเบิด

“จิรายุ“ เดือดเหน็บขอเชิญ”ไมเคิล อัลฟาโร“ ให้บินมาไทยฟรี !!อยากไปไหนจัดให้ได้ทุกที่ พร้อมยินดีพาไปไลฟ์สดใน“ทุ่งกับระเบิด” พาชม รพ. -รร. หลังพบบริษัทพีอาร์ของกัมพูชาจ้างไลฟ์พร้อมเซ็ตฉากป้ายสีไทยปมปะทะชายแดน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) กล่าวถึงกรณีสำนักข่าวของกัมพูชาอ้างอิงการรายงานข่าวของนายไมเคิล อัลฟาโร ชาวสหรัฐฯ ที่ไปไลฟ์สด ชายแดนกัมพูชา -ไทย ด้วยการเซ็ตฉากและกล่าวอ้างว่า ตนเองเป็นสื่อมวลชนทำเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมริกา และกล่าวหาประเทศไทย ด้วยถ้อยคำหยาบคายและใส่ร้ายป้ายสีไทยด้านเดียวด้วยการไลฟ์สดและทำคลิปวิดีโอลงแชร์ในโซเชียลมีเดียทำให้คนกัมพูชาหลงเชื่อแชร์กันไปเป็นจำนวนมาก นั้น
ต่อมา นายไมเคิล ได้ลบคลิปวีดีโอทิ้งแล้วนั้น ซึ่งตนได้รับการยืนยันจาก สื่อมวลชนในสหรัฐฯ ว่านายไมเคิล ไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวทางการของทำเนียบขาว และไม่ปรากฎชัดเจนว่าเขาอยู่กับองค์กรข่าวใด อีกทั้งจากการสืบค้นและสอบถามข้อมูล พบว่าข่าวที่นายไมเคิล รายงานในชายแดนกัมพูชานั้น เป็นการได้รับเชื้อเชิญ จากนายซอนโซเพียบ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทพีอาร์ ให้กับรัฐบาลกัมพูชา โดยเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทุกดอลลาร์ตลอดทริป ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าผู้บริหารบริษัทนี้ เป็นผู้จ่ายค่าเดินทางและไปรับที่สนามบินดูแลที่พัก อาหารการกินให้ทุกอย่าง พร้อมทั้งเซ็ตฉากให้นายไมเคิลไปทำคลิปไลฟ์สดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขัดต่อข้อตกลง GBC ที่ระบุว่าจะไม่ปล่อยข่าวโกหกหรือเฟคนิวส์
นายจิรายุ กล่าวอีกว่า วันนี้ ตนขอเชิญไปยังนายไมเคิล ให้เดินทางมาที่ประเทศไทยตนจะออกค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินค่าโรงแรมให้ รวมทั้งค่าเดินทาง อาหารการกินต่างๆให้ฟรีทั้งหมด โดยตนจะเป็นไกด์ทัวร์ด้วยตนเองพานายไมเคิลทัวร์ชายแดนไทย-กัมพูชา 7 จังหวัด โดยจุดแรก จะให้ไปเยี่ยมทหารไทยที่ถูกกับระเบิดรักษาตัวอยู่ก่อนเป็นจุดแรก จากนั้นจะพานายไมเคิลไปที่บริเวณจุดที่มีการวางกับระเบิดเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นายไมเคิล ได้ไลฟ์สด ๆ กลางทุ่งกับระเบิด จะได้เห็นกับตาว่าสิ่งที่เห็นฝั่งกัมพูชากับฝั่งไทย มันคือหนังคนละม้วน
นอกจากนี้ หากนายไมเคิล ผ่านจากจุดเช็คอินที่ทุ่งกับระเบิดแล้ว ตนจะพาไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลที่ถูกกองทัพเขมร ถล่มด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM -21 รวมทั้งจะพาไป ชมร้านเซเว่นในปั๊มปตท. และอีกหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด
“ขอให้นายไมเคิลรีบตอบรับ จะได้จองตั๋วจอง รร. พร้อมจัดแพ็คเกจทัวร์ชายแดน ให้ได้มาไลฟ์สดฝั่งไทยบ้างจะได้รู้แจ้งเห็นจริงกับการกระทำของกัมพูชาที่ผ่านมาต่อเป้าหมายพลเรือน คนไทย และขอเรียกร้องให้นายไมเคิล ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในกัมพูชาช่วยบอกให้ กัมพูชา ช่วยรับข้อตกลง 2 ข้อคือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ค้ามนุษย์ ยาเสพติดและการเก็บกู้กับระเบิดจำนวนมากที่กัมพูชาฝังไว้ตามข้อเสนอของไทยเมื่อวันที่ 7 ส.ค.ด้วย ”
